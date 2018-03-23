Від початку війни на Донбасі загинули більше 2,3 тис українських бійців, - Геращенко
Про це повідомила перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час зустрічі із державним секретарем Міністерства закордонних справ Латвії Андрейсем Пілдеговічсем, інформує прес-служба українського парламенту.
Вона додала, що оголошене 5 березня 2018 року перемир’я зменшило інтенсивність обстрілів, проте представники ОРДЛО щодня порушують режим припинення вогню.
Геращенко заявила, що через обстріли на Донбасі виникла загроза екологічної та техногенної катастрофи. Вона повідомила, що на сході України залишаються затопленими сотні шахт, а низку критично важливих підприємств, на кшталт Донецької фільтрувальної станції, обстрілюють практично щодня.
Віце-спікер повідомила, що на підконтрольній українському уряді території Донбасу залишаються замінованими понад сім тисяч квадратних кілометрів.
Нагадаємо, у 2017 році в органах соціального захисту коштів вистачило лише на 42% учасників бойових дій на Донбасі, які потребували психологічної реабілітації.
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