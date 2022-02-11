Від початку війни в Україні загинуло 43 журналісти

Серед них - восьмеро журналістів, які виконували професійні обов’язки; 13 медійників - цивільні жертви; 22 представники ЗМІ, які мобілізувалися для захисту держави у лавах Сил оборони України.

Про це повідомляє Національна спілка журналістів України в Telegram

"росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, кровопролиття та загибель десятків тисяч людей, зокрема й журналістів та інших працівників ЗМІ, спричинену її вторгненням на територію України", – наголошують у спілці.

Сьогодні, 2 листопада, відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. НСЖУ закликає міжнародну спільноту докладати всіх зусиль, аби покарати росію за злочини проти медіапрацівників.

Міжнародна федерація журналістів, до якої входить і НСЖУ, у цей день закликає уряди в усьому світі, журналістів і медіагрупи підтримати схвалення нової Міжнародної Конвенції про безпеку та незалежність журналістів та інших медіапрофесіоналів.

"Незважаючи на численні протоколи, вказівки та пропозиції журналісти все ще стикаються з щоденними загрозами. Безкарність і далі погіршує ситуацію: дев'ять із кожних десяти вбивств журналістів залишаються безкарними", – підкреслюють у НСЖУ.

Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України загарбники вбили щонайменше 43 медійників. За верифікованими даними НСЖУ, серед загиблих – восьмеро журналістів, які виконували професійні обов’язки; 13 медійників – цивільні жертви; 22 представники ЗМІ, які мобілізувалися для захисту держави у лавах Сил оборони України.

"Завдяки журналістам світ знає правду про жахи війни, – наголошує голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. – Але журналіст – не мішень! Ми вимагаємо безпеки та захисту прав журналістів на фронтових територіях. Ось чому нам потрібна міжнародна Конвенція про безпеку журналістів. Журналісти – важливі! Важливі тому, що важлива правда, яка без журналістів і ЗМІ залишається прихованою від людей. Право на журналістську професію має бути забезпечене навіть під час війни!"

У проєкті Конвенції ООН про безпеку та незалежність журналістів та інших медіапрофесіоналів окремий розділ присвячено правам медійників, які висвітлюють військові конфлікти та війни.

Раніше повідомлялося, що українські журналістські організації закликають Міжнародну федерацію журналістів позбавити членства та засудити союз журналістів росії, який утворює осередки на тимчасово захоплених територіях у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.