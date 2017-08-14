Від початку вторгнення Росії на Донбас до кримінальної відповідальності притягнули 89 осіб. - ГПУ

За результатами розслідування російського вторгнення РФ в Україну, загалом на цей час до кримінальної відповідальності притягнуто 89 осіб, серед яких 43 громадяни РФ.

Йдеться про 20 російських високопосадовців, у тому числі 11 осіб із числа керівництва ЗС РФ (Міністр оборони РФ С. Шойгу, його перший заступник – начальник ГШ ЗС РФ В. Герасимов та ще 9 генералів).

Зазначається, що вказаних осіб оголошено в розшук, судом надано дозвіл на їхнє затримання.

"До суду скеровано 41 обвинувальний акт щодо 45 осіб. Вироками українських судів 25 осіб вже засуджені, в тому числі 9 громадян РФ, серед них 3 військовослужбовці ЗС РФ", – йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

"Під час розслідування допитано понад 1 500 потерпілих, понад 2 200 свідків, проведено понад 1 870 судових експертиз (судово-медичні, криміналістичні, військові, фоноскопічні, лінгвістичні та інші). Здобуто та обліковано понад 100 000 одиниць речових доказів (у тому числі захоплені під час проведення антитерористичної операції зброя і боєприпаси, які поставлялися терористам Російською Федерацією). Обсяг матеріалів кримінального провадження становить понад 1 100 томів (з них понад 550 мають гриф "Таємно" і "Цілком таємно")", – зазначають у ГПУ.

При цьому у відомстві підкреслюють, що під час слідства лише у період 2016-2017 років допитано понад 800 українських військових та інших осіб з відомих їм обставин Іловайської трагедії, а також вчинення підрозділами ЗС РФ воєнних злочинів. Слідчими спільно з експертами вилучено, опрацьовано та проаналізовано понад 250 томів документів з грифом обмеженого доступу з Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗС України, інших вищих центральних органів виконавчої влади, а також правоохоронних і розвідувальних органів.

"За наслідками слідства у цей період (2016-2017 роки) до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни проти України та інші воєнні злочини притягнуто 55 осіб, у тому числі 32 громадянина Російської Федерації", – наголошують у Генпрокуратурі.

Наголошено, що до суду скеровано 32 обвинувальних акти щодо 33 осіб (з них 12 громадян РФ). Вироками судів протягом 2016 року та І півріччя 2017 року 22 особи вже засуджені (8 – громадяни РФ).

Нагадаємо, у червні прокуратура Донецької області повідомила про підозру чотирьом бойовикам так званої "ДНР" з Бахмута (колишній Артемівськ) за злочини, вчинені у квітні-червні 2014 року.