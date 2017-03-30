Від пожежі в Балаклії вціліли 30% боєприпасів, - Полторак
"Трохи більш ніж 30% залишилося боєприпасів, причому залишилися доволі дефіцитні для нас боєприпаси", - сказав на брифінгу міністр оборони Степан Полторак, зазначивши, що пошкодження більшості боєприпасів на арсеналі спричинила їх детонація.
Полторак наголосив, що пожежа на складі не вплинула на обороноздатність української армії - на інших складах достатньо озброєння і боєприпасів.
Він також зазначив, що за останні декілька років зі складу в Балаклії було вивезено близько 50 тис. тонн боєприпасів.
За словами міністра, слідство ще не встановило, що саме стало причиною загоряння - закладення вибухівки чи скидання її з безпілотника.
Окрім того, міністр зазначив, що на належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд гривень.
Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.
За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.
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