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Від пожежі в Балаклії вціліли 30% боєприпасів, - Полторак

На належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд грн
Пожежа на складі ракетно-артилерійського озброєння в Балаклії Харківської області знищила 70% боєприпасів.
Від пожежі в Балаклії вціліли 30% боєприпасів, - Полторак Фото: Reuters

"Трохи більш ніж 30% залишилося боєприпасів, причому залишилися доволі дефіцитні для нас боєприпаси", - сказав на брифінгу міністр оборони Степан Полторак, зазначивши, що пошкодження більшості боєприпасів на арсеналі спричинила їх детонація.

Полторак наголосив, що пожежа на складі не вплинула на обороноздатність української армії - на інших складах достатньо озброєння і боєприпасів.

Він також зазначив, що за останні декілька років зі складу в Балаклії було вивезено близько 50 тис. тонн боєприпасів.

За словами міністра, слідство ще не встановило, що саме стало причиною загоряння - закладення вибухівки чи скидання її з безпілотника.

Окрім того, міністр зазначив, що на належну охорону складів боєприпасів необхідно близько 5 млрд гривень.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

За попередніми підрахунками, збиток від вибухів і пожеж на артилерійських складах у Балаклії Харківської області склав близько 220 млн гривень.

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30 03 2017 14:58
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