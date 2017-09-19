Від приватизації держмайна у 2018 році планують отримати 22,5 млрд гривень
У проекті держбюджету-2018 надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних із процесом приватизації та кредитування підприємств, передбачити видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 22 млрд 500 млн грн, - йдеться в тексті проекту держбюджету-2018, опублікованому на сайті Верховної Ради.
Фото: rada.gov.ua
Нагадаємо, президент Петро Порошенко вважає за необхідне запровадження прозорих електронних аукціонів при приватизації державних підприємств і виступає проти можливої участі російських інвесторів.
Уряд наполягає на необхідності таких державних підприємств, як "Центренерго ", Об’єднана гірничо-хімічна корпорація, Одеський нафтопереробний завод, Одеський припортовий завод, "Укспирт", "Укргазбанк".
Фонд державного майна має намір виставити на приватизацію п'ять державних вугільних підприємств до кінця 2017 року, зараз готуються документи і визначається, хто здійснюватиме продаж.
Відтак, Фонд держмайна розробив законопроект про приватизацію (№7066), в якому пропонує продавати об'єкти по 1 грн, якщо на них тричі не буде попиту за ринковою вартістю.
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