Від приватизації держмайна у 2018 році планують отримати 22,5 млрд гривень

Кабінет міністрів України планує отримати від приватизації державного майна у 2018 році 22,5 млрд грн.

У проекті держбюджету-2018 надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних із процесом приватизації та кредитування підприємств, передбачити видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 22 млрд 500 млн грн, - йдеться в тексті проекту держбюджету-2018, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Фото: rada.gov.ua

Нагадаємо, президент Петро Порошенко вважає за необхідне запровадження прозорих електронних аукціонів при приватизації державних підприємств і виступає проти можливої участі російських інвесторів.

Уряд наполягає на необхідності таких державних підприємств, як "Центренерго ", Об’єднана гірничо-хімічна корпорація, Одеський нафтопереробний завод, Одеський припортовий завод, "Укспирт", "Укргазбанк".