Від результатів президентських виборів у Сербії залежить майбутнє Балкан, - Лубківський
"Сьогодні у Сербії-вибори президента країни. Побажаємо цій країні європейського майбутнього!", - написав дипломат у своєму Facebook.
Лубківський наголосив, що Сербія є сьогодні об'єктом інтересу, і відповідно, боротьби між євроатлантичною спільнотою та Росією. Оскільки Сербія значить для РФ набагато більше ніж Чорногорія і залишається, по суті, чи не останнім форпостом Росії на Балканах.
"Чи матиме місце російське втручання у перебіг та результати виборів?Чи переможе фаворит гонки, теперішній прем'єр країни проєвропейський Александр Вучич-побачимо вже дуже скоро",- зауважив Маркіян Лубківський.
Сьогодні, 2 квітня, у Сербії відбуваються вибори президента країни. За голоси 6,7 мільйона громадян Сербії та крісло глави держави змагаються 11 кандидатів.
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