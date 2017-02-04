Від результатів президентських виборів у Сербії залежить майбутнє Балкан, - Лубківський

Лубківський наголосив, що Сербія залишається, по суті, чи не останнім форпостом Росії на Балканах

Координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський вважає, що від результатів президентських виборів у Сербії залежить майбутнє і стабільність Балкан.

"Сьогодні у Сербії-вибори президента країни. Побажаємо цій країні європейського майбутнього!", - написав дипломат у своєму Facebook.

Лубківський наголосив, що Сербія є сьогодні об'єктом інтересу, і відповідно, боротьби між євроатлантичною спільнотою та Росією. Оскільки Сербія значить для РФ набагато більше ніж Чорногорія і залишається, по суті, чи не останнім форпостом Росії на Балканах.

"Чи матиме місце російське втручання у перебіг та результати виборів?Чи переможе фаворит гонки, теперішній прем'єр країни проєвропейський Александр Вучич-побачимо вже дуже скоро",- зауважив Маркіян Лубківський.

Сьогодні, 2 квітня, у Сербії відбуваються вибори президента країни. За голоси 6,7 мільйона громадян Сербії та крісло глави держави змагаються 11 кандидатів.