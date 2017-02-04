Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Від результатів президентських виборів у Сербії залежить майбутнє Балкан, - Лубківський

Лубківський наголосив, що Сербія залишається, по суті, чи не останнім форпостом Росії на Балканах
Координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський вважає, що від результатів президентських виборів у Сербії залежить майбутнє і стабільність Балкан.
Від результатів президентських виборів у Сербії залежить майбутнє Балкан, - Лубківський Маркіян Лубківський. Фото: прес-служба

"Сьогодні у Сербії-вибори президента країни. Побажаємо цій країні європейського майбутнього!", - написав дипломат у своєму Facebook.

Лубківський наголосив, що Сербія є сьогодні об'єктом інтересу, і відповідно, боротьби між євроатлантичною спільнотою та Росією. Оскільки Сербія значить для РФ набагато більше ніж Чорногорія і залишається, по суті, чи не останнім форпостом Росії на Балканах.

"Чи матиме місце російське втручання у перебіг та результати виборів?Чи переможе фаворит гонки, теперішній прем'єр країни проєвропейський Александр Вучич-побачимо вже дуже скоро",- зауважив Маркіян Лубківський.

Сьогодні, 2 квітня, у Сербії відбуваються вибори президента країни. За голоси 6,7 мільйона громадян Сербії та крісло глави держави змагаються 11 кандидатів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 04 2017 14:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.