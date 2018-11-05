Від Савченко пішли її адвокати

Причиною цьому стала, зокрема, і некоректна поведінка і позиція сестри Савченко – Віри

Від нардепа Надії Савченко, підозрюваної у підготовці терактів і повалення державної влади, пішли її обидва адвокати – Олег Соловей та Дмитро Бугай.

"Сьогодні ми розірвали наші робочі стосунки. Ми – я і Дмитро Бугай – більше не представляємо інтереси Надії Савченко. Ми підписали сьогодні відповідну угоду", - повідомив адвокат Соловей "Українській правді".

Соловей зазначив, що причиною цьому стала, зокрема, і некоректна поведінка і позиція сестри Савченко – Віри, яка вмішується у робочі відносини захисників і підзахисної.

"Ми не прихильники таких відносин, ми не будемо працювати зі сторонньою людиною, у тому числі з Вірою, яка веде себе по відношенню до адвокатів сестри некоректно. Ми працюємо з клієнтом і напрацьовуємо єдину позицію, а всі сторонні втручання не йдуть на користь Надії", - сказав Соловей.

Він додав, що це питання (що адвокати йдуть – ред.) обговорювали з Савченко упродовж трьох днів, а 11 травня дійшли згоди.

Він також зазначив, що Віра знайшла для Надії Савченко нового адвоката Олександра Шадріна (він вів справу підозрюваної у сепаратизмі та створенні терористичної організації екс-мер Слов'янська Нелі Штепи – ред.)

"Але сьогодні у нашій присутності Надія підписала відмову від усіх адвокатів, у тому числі і від Шадріна", - сказав Соловей.

Він додав, що після них до Надії пішли Віра з мамою і "можливо, вони її переконають працювати з Шадріним".

Соловей також додав, що вони з Савченко домовились, що якщо втручання у їх роботу не буде, і сама Надія захоче повернути собі старих адвокатів, то Соловей готовий повернутися і продовжувати захищати її інтереси.

Він також додав, що клопотання про продовження запобіжного заходу для Савченко у вигляді тримання під вартою розглядатимуть 14 травня.

Раніше, адвокат Віктор Чевгуз, який захищав депутатку Надію Савченко, взяв самовідвід.