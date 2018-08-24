Від "Слава Україні!" ворогів корчить, як чортів від ладану, - Порошенко

Президент Петро Порошенко найближчим часом подасть до Верховної Ради законопроект про зміни до військових статутів, які вводять нове військове вітання в ЗСУ "Слава Україні" та "Героям слава".

Порошенко у виступі з нагоди Дня незалежності підкреслив, що на початку параду міністр оборони Степан Полторак вперше в історії вітав учасників словами "Слава Україні".

"Серед наших символів є не лише прапор, герб і гімн, про які написано в Конституції, але й національне гасло "Слава Україні! Героям слава". Від нього ми почуваємо колосальне піднесення, а наших ворогів корчить, як чортів від ладану", - сказав Президент.

За його словами, це привітання "саме увійшло в наше життя, а тепер настав час надати йому силу закону".

"Ось чому подаю до Верховної Ради законопроект про зміни до військових статутів, згідно якого це гасло стане головним вітанням у Збройних Силах України", - зазначив Порошенко.

Додамо, що Президент присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" лейтенанту Володимиру Сосніну та лейтенанту Олегу Довгому - посмертно.



Фото: president.gov.ua

Як повідомили у прес-службі глави держави, почесне звання військові отримали "за особисту мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Орден Олега Довгого отримали батьки лейтенанта.

З 2014 року військовий виконував бойові завданні у зоні АТО, зокрема в районі н.п.Чорнухине, керував взводним опорним пунктом в районі Дебальцевого. 31 січня 2015 р. артснаряд з РСЗВ "Град" прямим поданням влучив в укриття, де перебував Довгий, в результаті чого офіцер загинув. Позиції взводного опорного пункту вдалось утримати, противник не прорвався.

Лейтенант Володимир Соснін, який отримав звання "Герой України", у червні 2014 р. поблизу с. Селезньовка провів евакуацію особового складу з поля бою та надання медичної допомоги 27 військовослужбовцям, які отримали поранення різних ступенів тяжкості та перебуваючи під шквальним вогнем, не могли самостійно залишити місце бою.

У липні 2014 року штурмовою групою на чолі з Сосніним було результативно взято під контроль та подальше утримання стратегічно важливу точку - курган Саур-Могилу.