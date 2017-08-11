Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Від сьогодні кожна третя пісня на радіо повинна бути державною мовою

Набув чинності закон про 30% квоти на українські пісні в радіоефірі
Норма закону, яка зобов'язує радіостанції транслювати в ефірі не менш ніж 30% україномовних творів, набула чинності.
Від сьогодні кожна третя пісня на радіо повинна бути державною мовою Фото: 112.ua

Відповідний закон опублікували в парламентській газеті "Голос України" 8 липня 2017 року, і він набув чинності через чотири місяці після опублікування, тобто 8 листопада.

Документ передбачає запровадження норми, згідно з якою частка пісень державною мовою має становити протягом першого року з моменту набуття чинності закону не менш ніж 25%, протягом другого - 30% і з третього - 35% від загального часу звучання пісень, що транслюються протягом доби, а також протягом часових проміжків з 7:00 до 14:00 і з 15:00 до 22:00.

Крім того, визначено, що при здійсненні радіомовлення телерадіоорганізації, які транслюють музичні твори, серед яких пісні офіційними мовами Європейського Союзу, відповідно до умов ліцензії, становлять щонайменше 60% загального обсягу пісень, поширених протягом доби, у тому числі не менш ніж 60% від загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу з 7:00 до 14:00 і з 15:00 до 22:00, повинні забезпечувати частку пісень державною мовою не менш ніж 25%.

Також телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення зобов'язані забезпечувати протягом першого року не менш ніж 50%, протягом другого - не менш ніж 55%, а починаючи з третього року - не менш ніж 60% добового об'єму ведення передач, у тому числі інформаційно-аналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, ведучими радіопередач) державною мовою.

За невиконання норми передбачається штраф в розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору. Контроль за виконанням радіостанціями цих вимог покладено на Національний комітет з питань телебачення і радіомовлення.

Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект, який зобов'язує загальнонаціональні телеканали транслювати не менш ніж 75% ефіру державною мовою.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала проект "Радіо-Ера FM" (ТОВ "Телерадіокомпанія "Радіо-Ера") на 317,4 тис. гривень за порушення мовних квот.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 11 2017 09:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ЯБоюсьСказати: Навіщо Україні сексуальна освіта

ЯБоюсьСказати: Навіщо Україні сексуальна освіта

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.