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Від сьогодні в Україні дорожчає алкоголь

Зокрема, мінімальні роздрібні ціни на горілку зростуть на 14,0-19,41%, коньяк – на 12,3-29,1%; вина – на 7,1-13,3%
Сьогодні, 9 вересня, набирає чинності постанова уряду №634 про підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.
Від сьогодні в Україні дорожчає алкоголь Фото: enterosgel.ru

Документ передбачає, що мінімальні роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби зростуть на 14,0-19,41%; віскі, ром та джин – на 6,5-6,6%; коньяк (бренді) – на 12,3-29,1%; вина з додаванням спирту, ігристі – на 7,1-13,3%.

Згідно із нововведеннями, від сьогодні, найдешевша пляшка горілки 0,5 літра (зі вмістом спирту 40%) коштуватиме 79,55 грн; пляшка віскі 0,5 літра (зі вмістом спирту 40%) – 159,80 грн; пляшка коньяку "три зірочки" 0,5 літра (зі вмістом спирту 40%) – 119,46 грн;пляшка коньяку "п’ять зірочок" 0,5 літра (зі вмістом спирту 40%) – 138,52 грн; пляшка вина виноградного натурального 0,75 літра – 39,64 грн, а пляшка вина виноградного натурального з доданням спирту 0,75 літра – 48,21 грн.

Крім цього, мінімальна роздрібна ціна вин у скляній тарі місткістю 0,7 літра або 0,75 літра становитиме 79,19 грн.

Нагадаємо, з 1 березня ставки акцизів на лікеро-горілчані вироби збільшилися на 20% – до 126,96 грн/літр стовідсоткового спирту.

У квітні Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь.

На початку серпня 2017 року стало відомо, що уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Це передбачено проектом постанови "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957".

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09 09 2017 10:20
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