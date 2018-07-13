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Від солі у Кенії померли вісім рідкісних чорних носорогів

Їм хотіли створити безпечніші та зручніші умови проживання, однак тварини померли
У Кенії вісім чорних носорогів померли після того, як їх перевезли в національний парк Східний Цаво.
Від солі у Кенії померли вісім рідкісних чорних носорогів Фото: time.com

Про це пише Time.

Загалом до парку перевезли 14 чорних носорогів. Раніше вони жили в національному парку Найробі і національному парку озера Накуру. На новому місці їм хотіли створити безпечніші та зручніші умови проживання.

За результатами попереднього розслідування, носороги померли від отруєння сіллю, яка міститься в питній воді. Вода в парку Східний Цаво виявилася солонішою, ніж у колишніх місцях проживання тварин.

Чорні носороги перебувають на межі вимирання. У світі налічується приблизно 5,5 тис. цих носорогів, усі вони живуть в Африці. У Кенії їх близько 750. Основною загрозою для носорогів є браконьєри.

Як повідомляв iPress.ua, в Кенії помер останній самець північного білого носорога.

Згідно з доповіддю Організації Об'єднаних Націй, до 2100 року в Африці може зникнути понад половина видів тварин і птахів.

У Південно-Африканській республіці леви з'їли мисливців на носорогів.

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13 07 2018 22:40
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