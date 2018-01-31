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СПОРТ НОВИНИ

Від України на Олімпіаду поїдуть 33 спортсмени

Найбільше ліцензій - 11 - Україна отримала в біатлоні
Україну на ХХІІI зимовій Олімпіаді в Південній Кореї представлять 33 спортсмени.
Від України на Олімпіаду поїдуть 33 спортсмени Фото: espreso.tv

Їх остаточний список з'явився на сайті Національного олімпійського комітету в середу, 31 січня.

Збірна України буде представлена в 9 з 15 видів спорту, а саме: в біатлоні, фігурному катанні, санному спорті, фристайлі, лижних гонках, гірськолижному спорті, сноубордингу, скелетоні і лижному двоборстві. Найбільше ліцензій - 11 - Україна отримала в біатлоні.

Міністерство молоді та спорту України зберегло для спортсменів призові на рівні Олімпіади-2016 у Лондоні. Володарі "золота" отримають 125 тисяч доларів, "срібла" - 80 тисяч, а "бронзи" - 55 тисяч.

Зимові Олімпійські ігри-2018 пройдуть у Пхьончхані з 9 по 25 лютого. Близько 2500 спортсменів з 94 країн світу розіграють 102 комплекти медалей у 7 видах спорту і 15 дисциплінах.

Нагадаємо, що Україна вперше з 1994 року на Олімпіаді буде представлена в могулі. Тетяна Петрова отримала допуск до Олімпіади-2018 після перерозподілу ліцензій у могулі - екстремальному виді спорту на лижах, у якому спробує поборотися за медалі й українка.

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31 01 2018 14:14
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