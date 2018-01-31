Від України на Олімпіаду поїдуть 33 спортсмени

Україну на ХХІІI зимовій Олімпіаді в Південній Кореї представлять 33 спортсмени.

Їх остаточний список з'явився на сайті Національного олімпійського комітету в середу, 31 січня.

Збірна України буде представлена в 9 з 15 видів спорту, а саме: в біатлоні, фігурному катанні, санному спорті, фристайлі, лижних гонках, гірськолижному спорті, сноубордингу, скелетоні і лижному двоборстві. Найбільше ліцензій - 11 - Україна отримала в біатлоні.

Міністерство молоді та спорту України зберегло для спортсменів призові на рівні Олімпіади-2016 у Лондоні. Володарі "золота" отримають 125 тисяч доларів, "срібла" - 80 тисяч, а "бронзи" - 55 тисяч.

Зимові Олімпійські ігри-2018 пройдуть у Пхьончхані з 9 по 25 лютого. Близько 2500 спортсменів з 94 країн світу розіграють 102 комплекти медалей у 7 видах спорту і 15 дисциплінах.

Нагадаємо, що Україна вперше з 1994 року на Олімпіаді буде представлена в могулі. Тетяна Петрова отримала допуск до Олімпіади-2018 після перерозподілу ліцензій у могулі - екстремальному виді спорту на лижах, у якому спробує поборотися за медалі й українка.