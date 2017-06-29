Від вірусу "Петя" постраждали понад 1,5 тис юридичних і фізичних осіб

За останні дві доби до Національної поліції України з повідомленнями про блокування роботи комп'ютерної техніки вірусом-шифрувальником звернулися 1508 юридичних та фізичних осіб.

Із них 178 – з офіційними заявами: це 52 приватні організації, ще 26 звернень надійшло від державних установ, повідомляє прес-секретар НПУ Ярослав Тракало у Facebook.

У всіх інших випадках потерпілі зверталися до поліції винятково з метою отримання консультацій.

На цей час 115 таких фактів зареєстровано в журналі Єдиного обліку про вчинені кримінальні порушення та інші події. Вирішується питання щодо їх правової кваліфікації.

За 63 фактами відомості вже внесено до ЄРДР за ст. 361 КК України.

Зазначається, що кіберполіція спільно з провідними фахівцями як українських IT компаній, так і зарубіжних організацій (Європол, Cisco), працюють над подоланням наслідків вірусної атаки.

Нагадаємо, що Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.

Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.