CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійське вторгнення завдало 973 мільярдів гривень шкоди мережі доріг України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мережа автодоріг зазнає збитків від війни, розмір яких наближаються до мільярда – Укравтодор
Фото: ukrafoto.com
Про це розповів перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко в інтерв’ю Укрінформу.
Він підкреслив, що українська інфраструктура є другою ціллю ворога після військових об’єктів.
"За орієнтовними оцінками, державній мережі доріг вже завдано шкоди на 973 млрд гривень. Звісно, це лише приблизна сума, яка стосується лише того, що вдалося підрахувати фахівцям на підконтрольній Україні території", – сказав Івко.
Він додав, що ця цифра збільшується фактично щодня, адже ракетні та артилерійські обстріли продовжуються, і після деокупації територій фахівці служби починають обстеження стану доріг.
"Загалом інфраструктурних руйнувань зазнали 15 областей. Очевидно, що регіони, які наближені до лінії фронту, потерпіли найбільше. Тому для того, аби повною мірою оцінити шкоду, завдану росіянами, наприклад, у Луганській чи Херсонській області, потрібно звільнити окуповані регіони", – пояснив топменеджер Укравтодору.
За останніми даними, в Україні пошкоджені понад 25 тис. км доріг, з них 8,8 тис. км – державних. Також зруйновано 326 мостів та шляхопроводів, з них 140 – на автошляхах державного значення.
Водночас державне агентство автомобільних доріг очищує від наслідків бойових дій дороги державного значення та вулиці звільнених міст. Роботи вже виконали на 1440 км та забезпечили проїзд через 61 тимчасову переправу в місцях, де були зруйновані мости.
Нагадаємо, що раніше в "Укравтодорі" розповіли, скільки зруйнованих росіянами мостів відновили на сьогодні.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 10 2022 19:07 МЕДІА
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- ФОТО Як тренуються у Британії українські військові показав Генштаб
- ФОТО Один із найбільших радіотелескопів у світі пошкодили російські військові
- McDonald’s відновлює роботу ще трьох ресторанів у Києві та області
- З початку війни 650 тисяч українців отримали психологічну допомогу – Ляшко
СТАТТІ