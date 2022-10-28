Мережа автодоріг зазнає збитків від війни, розмір яких наближаються до мільярда – Укравтодор

Російське вторгнення завдало 973 мільярдів гривень шкоди мережі доріг України.

Про це розповів перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко в інтерв’ю Укрінформу.

Він підкреслив, що українська інфраструктура є другою ціллю ворога після військових об’єктів.

"За орієнтовними оцінками, державній мережі доріг вже завдано шкоди на 973 млрд гривень. Звісно, це лише приблизна сума, яка стосується лише того, що вдалося підрахувати фахівцям на підконтрольній Україні території", – сказав Івко.

Він додав, що ця цифра збільшується фактично щодня, адже ракетні та артилерійські обстріли продовжуються, і після деокупації територій фахівці служби починають обстеження стану доріг.

"Загалом інфраструктурних руйнувань зазнали 15 областей. Очевидно, що регіони, які наближені до лінії фронту, потерпіли найбільше. Тому для того, аби повною мірою оцінити шкоду, завдану росіянами, наприклад, у Луганській чи Херсонській області, потрібно звільнити окуповані регіони", – пояснив топменеджер Укравтодору.

За останніми даними, в Україні пошкоджені понад 25 тис. км доріг, з них 8,8 тис. км – державних. Також зруйновано 326 мостів та шляхопроводів, з них 140 – на автошляхах державного значення.

Водночас державне агентство автомобільних доріг очищує від наслідків бойових дій дороги державного значення та вулиці звільнених міст. Роботи вже виконали на 1440 км та забезпечили проїзд через 61 тимчасову переправу в місцях, де були зруйновані мости.