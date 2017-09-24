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Від вибуху гранати на Київщині загинув військовий, ще троє поранені

Поліція встановлює обставини інциденту
На Київщині внаслідок необережного поводження з гранатою від вибуху один військовий загинув та ще троє чоловіків отримали поранення.
Від вибуху гранати на Київщині загинув військовий, ще троє поранені Фото: obozrevatel.com

"23 вересня, близько 23.20 години, поблизу одного з магазинів у смт. Ворзель Ірпінського регіону, відпочивала компанія молодих чоловіків. Серед них були військовослужбовці, які перебували поза службою у форменому одязі з гранатою", - повідомляє київська поліція.

"У результаті необережного поводження із вибуховим предметом, один із військових загинув", - додала прес-служба поліції.

Ще трьох чоловіків, двоє з яких військовослужбовці, госпіталізовано з різними тілесними ушкодженнями. Поліція встановлює обставини інциденту.

Нагадаємо, що невідомі кинули гранату на подвір'я підприємцю в селі Вишеньки Бориспільського району Київської області.

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24 09 2017 11:57
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