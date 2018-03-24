CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа інформацією штабу АТО, в суботу, 24 березня, в одній з бригад, яка виконує завдання на лінії бойового зіткнення на Донбасі, загинув військовий.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від вибуху на Донбасі загинув український військовий, ще один поранений, – штаб АТО
З'ясовуються обставини інциденту
Фото: gettyimages.com
"Сьогодні в одній з бригад, що виконує завдання на лінії бойового зіткнення, за попередньою інформацією внаслідок необережного поводження з боєприпасами, отримав поранення несумісні з життям один військовослужбовець. Ще один зазнав поранення. Його доставлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу. Триває з'ясування обставин інциденту", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
Нагадаємо, штаб АТО зафіксував п’ять обстрілів з боку бойовиків на Донбасі від початку доби 24 березня.
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24 03 2018 21:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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