Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Від вибуху на Донбасі загинув український військовий, ще один поранений, – штаб АТО

З'ясовуються обставини інциденту
За інформацією штабу АТО, в суботу, 24 березня, в одній з бригад, яка виконує завдання на лінії бойового зіткнення на Донбасі, загинув військовий.
Від вибуху на Донбасі загинув український військовий, ще один поранений, – штаб АТО Фото: gettyimages.com

"Сьогодні в одній з бригад, що виконує завдання на лінії бойового зіткнення, за попередньою інформацією внаслідок необережного поводження з боєприпасами, отримав поранення несумісні з життям один військовослужбовець. Ще один зазнав поранення. Його доставлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу. Триває з'ясування обставин інциденту", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, штаб АТО зафіксував п’ять обстрілів з боку бойовиків на Донбасі від початку доби 24 березня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 03 2018 21:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі

Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.