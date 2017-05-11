Від вибуху в київській багатоповерхівці загинула жінка, – ФОТО
Про це повідомила речниця ГУ НП у Києві Оксана Блищик.
"Внаслідок вибуху у столичній квартирі загинула жінка. Ще одну потерпілу із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню", – розповіла речниця.
Виклик на вулицю Донецьку у Солом‘янському районі правоохоронці отримали о 21:10. Він пролунав на 9-му поверсі житлового будинку. Наразі на місці події працюють поліцейські, рятувальники та представники аварійних служб.
За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок витоку газу.
"Після першочергової перевірки подія буде кваліфікована відповідно до норм Кримінального кодексу України", – зазначила речниця.
Фото: facebook.com | Оксана Блищик
Фото: facebook.com | Оксана Блищик
Фото: facebook.com | Оксана Блищик
Фото: facebook.com | Оксана Блищик
Фото: facebook.com | Оксана Блищик
Нагадаємо, близько ста людей загинули і десятки отримали поранення внаслідок вибуху в таборі для біженців на північ від міста Дейр-ез-Зор в Сирії.
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