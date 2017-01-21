Від вибуху в таборі сирійських переселенців загинули 11 людей

Ще кілька поранені і перебувають у критичному стані

Бомба, закладена в автомобілі, вибухнула в таборі Рукбан на кордоні Сирії та Йорданії. Загинули щонайменше 11 переселенців. Серед них сім’я з двома дітьми.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Ще четверо загиблих – бійці зі сходу Сирії, які боролися проти радикальної "Ісламської держави" (ІД). За інформацією Центру, число жертв може зрости – декілька поранених перебувають у критичному стані, передає інформагенція AFP.

Загалом, за інформацією Організації Об'єднаних Націй (ООН), у таборі знайшли прихисток близько 85 тисяч сирійців.

Про втрати серед громадян Йорданії даних немає, відповідальність за вибух досі ніхто не взяв.

Йорданія закрила кордон із Сирією у червні 2016 року. Причиною став теракт ІД, у якому загинули семеро йорданських солдатів.

Гуманітарну допомогу до табору постачає ООН, восени минулого року правозахисники назвали умови утримання там "пекельними".

Нагадаємо, бойовики "Ісламської держави" розпочали найбільший за багато місяців наступ на утримувані урядовими силами райони Сирії.

7 січня очолювана США коаліція повідомила про ліквідацію в місті Ракка (на півночі Сирії) одного з лідерів ІДІЛ Махмуда Аль-Ісаві, який відповідав за пропаганду і розвідку.