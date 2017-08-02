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Від закриття ФОПів бюджет нічого не втратив – Рева

З числа тих ФОПів, які вели активну підприємницьку діяльність, закрилися приблизно 16,4 тисячі
Міністр соціальної політики України Андрій Рева стверджує, що масове припинення діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОПів), не мало негативного впливу на бюджет.
Від закриття ФОПів бюджет нічого не втратив – Рева Андрій Рева. Фото: bigmir)net

"Насправді закриваються ті фізичні особи-підприємці, які не вели господарської діяльності і не сплачували податків. Їм з 1 січня запропонували щомісяця платити не податок, а єдиний соціальний внесок, щоб у них йшов пенсійний стаж. 129 тисяч відмовилися це зробити і закрили підприємницьку діяльність. При цьому бюджет не втратив нічого. І нічого не втратили ці люди, оскільки вони самі не заробляли, тож відповідно нічого не платили", – зазначив Рева.

Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, з числа тих ФОПів, які вели активну підприємницьку діяльність, закрилися приблизно 16,4 тисячі, за цей же час відкрилися 28 тисяч осіб-підприємців.

"Що це дало? Тільки від єдиного податку у бюджет надійшло майже мільярд гривень додатково, у порівнянні з попереднім періодом. Порівняно з січнем 2016 року, на 38% збільшилися доходи державного бюджету, а на 20% зросли доходи пенсійного фонду України", – говорить Рева.

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Масове закриття ФОПів пов’язане зі змінами до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". З 1 січня 2017 року всі фізичні особи-підприємці зобов’язані регулярно сплачувати єдиний соціальний внесок у розмірі 704 гривні на місяць.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що заборгованість ФОП склала 3,5 мільярда гривень, зокрема борг до держбюджету - понад 1,5 млрд грн, до місцевих бюджетів - понад 2 млрд грн.

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08 02 2017 07:18
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