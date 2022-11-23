CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГлава ядерного наглядового органу ООН зустрівся з російською делегацією в Стамбулі в середу, щоб обговорити питання безпеки на Запорізькій атомній електростанції, яка контролюється російськими окупантами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відбулася зустріч Глави МАГАТЕ з делегацією рф, щоб обговорити захист Запорізької АЕС
Про це, повідомляє Reuters.
Запорізька АЕС знову зазнала російських обстрілів на вихідних, що призвело до нових закликів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) створити навколо неї захисну зону для запобігання ядерної катастрофи.
"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з російською делегацією на чолі з генеральним директором Росатома Алєксєєм Ліхачовим сьогодні в Стамбулі для консультацій з операційних аспектів, пов'язаних з безпекою на Запорізькій АЕС в Україні, і про термінове створення зони захисту ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні МАГАТЕ.
Гроссі протягом декількох місяців попереджав про ризик потенційно катастрофічної аварії через обстріли.
Нагадаємо, що раніше через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС.
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23 11 2022 11:48 МЕДІА
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