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Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Найцікавіший матч "Баварія" - "Реал"
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи Фото: uefa.com

У рамках 1/2 Ліги Європи французький "Марсель" зіграє проти австрійського "Зальцбурга". Англійський "Арсенал" поміряється силами з іспанським "Атлетіко".

Крім цього, було проведено жеребкування фінального матчу Ліги Європи у Ліоні, який відбудеться 16 травня. Номінальним господарем гри став переможець пари "Марсель" – "Зальцбург".

Перші матчі 1/2 фіналу пройдуть 26 квітня, матчі-відповіді – 3 травня.

У рамках півфіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" зіграє проти мадридського "Реала", а "Ліверпуль" проекзаменує "Рому".

Номінальним господарем фіналу став переможець пари "Баварія" – "Реал".

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко допоміг провести жеребкування у статусі посла фіналу Ліги чемпіонів-2018 у Києві.

Перші матчі 1/2 фіналу ЛЧ пройдуть 24 і 25 квітня, матчі-відповіді – 1 і 2 травня.

Нагадаємо, що в середу, 11 квітня, до півфіналу Ліги чемпіонів пробилися мадридський "Реал" та мюнхенська "Баварія".

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13 04 2018 14:35
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