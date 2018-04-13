Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги чемпіонів і Ліги Європи
У рамках 1/2 Ліги Європи французький "Марсель" зіграє проти австрійського "Зальцбурга". Англійський "Арсенал" поміряється силами з іспанським "Атлетіко".
Крім цього, було проведено жеребкування фінального матчу Ліги Європи у Ліоні, який відбудеться 16 травня. Номінальним господарем гри став переможець пари "Марсель" – "Зальцбург".
Перші матчі 1/2 фіналу пройдуть 26 квітня, матчі-відповіді – 3 травня.
У рамках півфіналу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" зіграє проти мадридського "Реала", а "Ліверпуль" проекзаменує "Рому".
Номінальним господарем фіналу став переможець пари "Баварія" – "Реал".
Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко допоміг провести жеребкування у статусі посла фіналу Ліги чемпіонів-2018 у Києві.
Перші матчі 1/2 фіналу ЛЧ пройдуть 24 і 25 квітня, матчі-відповіді – 1 і 2 травня.
Нагадаємо, що в середу, 11 квітня, до півфіналу Ліги чемпіонів пробилися мадридський "Реал" та мюнхенська "Баварія".
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