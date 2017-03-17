У Швейцарії відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Долею жеребу вирішено, що путівки до півфіналів в очних зустрічах виборюватимуть:
"Атлетіко" (Іспанія) - "Лестер" (Англія)
"Боруссія" Д (Німеччина) - "Монако" (Франція)
"Баварія" (Німеччина) - "Реал" (Іспанія)
"Ювентус" (Італія) - "Барселона" (Іспанія)
Фото: UEFA.com
Перші матчі 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів відбудуться 11 та 12 квітня. Матчі-відповіді - 18 та 19 квітня. Поєдинки традиційно розпочнуться о 21:45 за київським часом.
Що цікаво, на думку букмекерів, наразі головним претендентом на перемогу в турнірі є каталонська "Барселона". Трішки менше шансів у "Баварії", "Реала" та "Ювентуса".
Як відомо, фінал турніру прийме Кардіфф (Уельс).
Нагадаємо, що колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук увійшов до тренерського штабу "Зеніту".
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