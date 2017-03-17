Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Швейцарії відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Найцікавішим поєдинком стане чергова зустріч "Баварії" та "Реала"
У швейцарському Ньйоні відбулося традиційне жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
У Швейцарії відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Фото: Reuters

Долею жеребу вирішено, що путівки до півфіналів в очних зустрічах виборюватимуть:

"Атлетіко" (Іспанія) - "Лестер" (Англія)

"Боруссія" Д (Німеччина) - "Монако" (Франція)

"Баварія" (Німеччина) - "Реал" (Іспанія)

"Ювентус" (Італія) - "Барселона" (Іспанія)


Фото: UEFA.com

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів відбудуться 11 та 12 квітня. Матчі-відповіді - 18 та 19 квітня. Поєдинки традиційно розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Що цікаво, на думку букмекерів, наразі головним претендентом на перемогу в турнірі є каталонська "Барселона". Трішки менше шансів у "Баварії", "Реала" та "Ювентуса".

Як відомо, фінал турніру прийме Кардіфф (Уельс).

Нагадаємо, що колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук увійшов до тренерського штабу "Зеніту".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 03 2017 14:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.