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Відчужені підприємства працюватимуть на оборонні потреби — уряд

Передані в управління Міністерства оборони п’ять стратегічно важливих підприємств – "Укрнафта", "Укрптатнафта", "АвтоКраз", "Мотор-Січ" та "Запоріжтрансформатор" працюватимуть у режимі 247 на оборонні потреби держави.
Відчужені підприємства працюватимуть на оборонні потреби — уряд facebook.com

Про це заявив під час брифінгу у понеділок, 7 листопада, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Акції п’яти підприємств – "Укрнафта", "Укртатнафта", "КРАЗ", "Мотор-січ" та "Запоріжтрансформатор" стали військовим майном, перейшли до управління Міністерства оборони. Станом на сьогодні акції примусово відчужені у власність держави. Це відбулося виключно відповідно до норм чинного законодавства", - заявив  він.

За словами Шмигаля, тепер підприємства мають забезпечувати оборонні потреби держави у воєнний час, оскільки постачають продукцію, яка "критично необхідна потреб нашої армії", тому "мають працювати 24/7 для потреб нашої держави".

Зокрема працюючі підприємства отримають більше замовлень від держави, а непрацюючі  відновлять свою діяльність

"Потенціал їх використовуватиметься повністю", - заявив прем'єр

При цьому в Міноборони наголосили, що відчуження у власність держави акцій АТ "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафти", "Укртатнафта" не є націоналізацією, а лише вилученням майна на час військового стану.

Раніше повідомлялось, що "Укрнафта", "Мотор Січ" та інші підприємства переходять у власність держави.

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07 11 2022 19:10
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