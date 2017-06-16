Відчуження між Європою та Росією зростає, - президент Німеччини
"Якщо дійде до спроб Москви вплинути на федеральні вибори, це обов'язково призведе до подальшого зменшення точок дотику", - заявив Штайнмайєр в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Укрінформ.
Він наголосивпідкреслив, що це було б згубно для обох сторін.
Штайнмайєр намалював досить критичну картину відносин між Європою і Росією, відчуження між якими, за його оцінкою, зростає вже протягом півтора десятків років. "Москва сьогодні шукає свою ідентичність швидше в дистанціюванні від Європи і від Заходу, ніж у спільності", - говорить політик. Особливо загострилася ситуація в 2014 році після анексії Криму і військових дій РФ у східній Україні, продовжує він. Президент не бачить підстав для "несподіваного зближення між Європою і Росією" на такому тлі.
Нагадаємо, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель побоюється, що влада Російської Федерації може впливати на кампанію з виборів у бундестаг з допомогою кібератак російських хакерів.
Кремль буде вирішувати, чи будуть використані вкрадені російськими хакерами дані щодо політиків Німеччини під час національних виборів у державі 28 вересня.
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