Відійшов з життя британський актор Джон Херт
Відповідну інформацію повідомляє Associated Press, з посиланням на агента актора.
Херт зіграв ролі у фільмах "Людина-слон" і "Нічний експрес".
Також, Херт відомий глядачам за роллю містера Олівандера в екранізації знаменитої книги "Гаррі Поттер". Він з'являвся у частинах "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001) і "Гаррі Поттер і Дари Смерті" (2010).
Окрім того, Херт знімався у фільмах "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа", "Чужий", у знаменитої екранізації антиутопії "1984" він виконав головну роль Вінстона Сміта.
У 2015 році в актора виявили рак підшлункової залози, він проходив лікування.
Нагадаємо, що в Ріо-де-Жанейро знайшли мертвою співачку Лоалву Браз, яка виконала знамениту пісню "Ламбада".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ФОТО На "Марш жінок" у Вашингтоні зібралося чи не більше людей, ніж на інавгурацію Трампа, – ФОТО
- ВІДЕО "Привоз" палав, – ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: