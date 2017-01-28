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Відійшов з життя британський актор Джон Херт

В актора виявили рак підшлункової залози
Помер 77-річний британський актор Джон Херт, який двічі був номінований на премію "Оскар" та був володарем премії BAFTA.
Відійшов з життя британський актор Джон Херт Джон Херт. Фото: telegraf.com.ua

Відповідну інформацію повідомляє Associated Press, з посиланням на агента актора.

Херт зіграв ролі у фільмах "Людина-слон" і "Нічний експрес".

Також, Херт відомий глядачам за роллю містера Олівандера в екранізації знаменитої книги "Гаррі Поттер". Він з'являвся у частинах "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001) і "Гаррі Поттер і Дари Смерті" (2010).

Окрім того, Херт знімався у фільмах "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа", "Чужий", у знаменитої екранізації антиутопії "1984" він виконав головну роль Вінстона Сміта.

У 2015 році в актора виявили рак підшлункової залози, він проходив лікування.

Нагадаємо, що в Ріо-де-Жанейро знайшли мертвою співачку Лоалву Браз, яка виконала знамениту пісню "Ламбада".

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28 01 2017 11:57
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