НОВИНИУ вівторок, 29 листопада, ДТЕК від аварійних відключень переходить до стабілізаційних.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відключатимуть електрику не більше, ніж на чотири години - ДТЕК
Фото: publicist.in.ua
Про це повідомили на офіційному сайті компанії.
Обіцяють, що за графіком світло буде відсутнє не більше чотирьох годин.
"Сьогодні за розпорядженням держкомпанії НЕК Укренерго застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення тривало не більше чотирьох годин для кожної групи споживачів", - йдеться у повідомленні.
Перевірити графік відключень у тому чи іншому районі можна, перейшовши за посиланням.
Раніше повідомлялось, що США оголосить про додаткову допомогу енергосистемі України.
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29 11 2022 10:45 МЕДІА
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