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Відключення світла – в ДТЕК попередили, що мова йде про дні

У компанії вже говорять не про "планові відключення", а про "планові включення" на дві-три години.
Відключення світла – в ДТЕК попередили, що мова йде про дні Фото: ua.korrespondent.net

Руйнування енергетичних об'єктів України в результаті ракетних ударів, завданих росією 15 та 17 листопада, можуть призвести до відключень електроенергії на кілька днів і "планових включень" у деяких районах лише на кілька годин.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Ситуація дуже складна. Вона контрольована поки що, але складна. Росіяни завдали серйозної шкоди об’єктам передачі – підстанціям, які передають електроенергію з одного району в інший, через які живляться багато областей у Центрі й на Заході. 

Було влучання в одну з теплоелектростанцій, яка перестала працювати через пошкодження. Зараз ситуація така, що по всій країні застосовуються графіки аварійних відключень, деякі області дуже суттєво обмежуються…", – заявив він в ефірі каналу ICTV.

За даними ДТЕК, близько 40% споживачів в Україні зараз без світла. І коли ситуація зміниться, поки сказати неможливо. 

"Частково відновлювальні роботи вже розпочалися, але подекуди ще розбирають завали, часом зруйновано обладнання, у деяких випадках треба розмінувати територію", – сказав Сахарук. 

За його словами, відключення електроенергії може тривати днями. 
 

"Ми зараз будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, кількість годин, протягом яких будуть ці планові включення, – дві-три години максимум", – підкреслив виконавчий директор ДТЕК.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 листопада, росія випустила по Україні близько сотні ракет.

 

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18 11 2022 09:27
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