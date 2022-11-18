Відключення світла – в ДТЕК попередили, що мова йде про дні
Руйнування енергетичних об'єктів України в результаті ракетних ударів, завданих росією 15 та 17 листопада, можуть призвести до відключень електроенергії на кілька днів і "планових включень" у деяких районах лише на кілька годин.
Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
"Ситуація дуже складна. Вона контрольована поки що, але складна. Росіяни завдали серйозної шкоди об’єктам передачі – підстанціям, які передають електроенергію з одного району в інший, через які живляться багато областей у Центрі й на Заході.
Було влучання в одну з теплоелектростанцій, яка перестала працювати через пошкодження. Зараз ситуація така, що по всій країні застосовуються графіки аварійних відключень, деякі області дуже суттєво обмежуються…", – заявив він в ефірі каналу ICTV.
За даними ДТЕК, близько 40% споживачів в Україні зараз без світла. І коли ситуація зміниться, поки сказати неможливо.
"Частково відновлювальні роботи вже розпочалися, але подекуди ще розбирають завали, часом зруйновано обладнання, у деяких випадках треба розмінувати територію", – сказав Сахарук.
"Ми зараз будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, кількість годин, протягом яких будуть ці планові включення, – дві-три години максимум", – підкреслив виконавчий директор ДТЕК.
Нагадаємо, що у вівторок, 15 листопада, росія випустила по Україні близько сотні ракет.
Додати коментар
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- ФОТО Під час саміту АСЕАН Кулеба зустрівся з Блінкеном: про що говорили
- Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс
- путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер