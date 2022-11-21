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Відключення світла триватимуть щонайменше до кінця березня - гендиректор YASNO

Якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електроенергії дефіцит потужності можуть рівномірно розподілити по всій країні
Відключення світла триватимуть щонайменше до кінця березня - гендиректор YASNO Фото: real-vin.com

В режимі відключень електроенергії українцям доведеться жити щонайменше до березня.

Такий прогноз висловив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO (субхолдинг ДТЕК) Сергій Коваленко.

"Енергетики, попри погану погоду, зараз максимально стараються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча нині відключень стало менше, я хочу, щоб усі розуміли: найімовірніше, жити в режимі вимкнень українцям доведеться щонайменше до кінця березня", - написав він.

За словами Коваленка, якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електроенергії дефіцит потужності можуть рівномірно розподілити по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими, пояснив Коваленко.

Водночас, за його словами, існують різні прогнози розвитку цієї ситуації, і вони залежать від атак росії.

  • Позитивний: нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді Україна, ймовірно, матиме вдосталь електроенергії, тому зможе відмовитися від відключень узагалі.
  • Негативний буде в тому разі, якщо мережу сильно пошкодять унаслідок атак. Тоді доведеться залучати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але й екстрені, за яких світла може не бути дуже тривалий час.

 

"Мені здається, слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довге відключення. Краще зараз це зробити, аніж потім бідкатись і звинувачувати когось. Тим більше всі ми знаємо, хто винен насправді", - підсумував гендиректор YASNO.

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21 11 2022 20:52
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