RSS
НОВИНИ

Відкривається реєстрація на безкоштовні квитки в Канаду

У листопаді міжнародні фонди продовжують організовувати безкоштовні перельоти для українців у Канаду. 14 листопада відривається реєстрація на 300 безплатних квитків із різних міст Європи.
Відкривається реєстрація на безкоштовні квитки в Канаду Фото: з вільного доступу

Також потрапити до Канади можна завдяки безплатним гуманітарним рейсам із Варшави, що організовують міжнародні фонди.

Про це повідомляє Lowcost Avia.

Фонд Ukraine2Canada надає українцям безплатні квитки у Канаду що два тижні.

Реєстрація на наступні відкривається 14 листопада о 17:00 за українським часом. Після реєстрації вилетіти можна буде не раніше, ніж через 30 днів від дати подання заявки.

"Через шалений інтерес квитки зазвичай розбирають всього за кілька хвилин. Будь ласка, підготуйте всю документацію, інструкції будуть надіслані тим, хто подав форму на miles4migrants.org/ukraine2canada",  зазначають на сторінці Miles4Migrants у Facebook.

Туристичний фонд Ukraine2Canada спільно з урядом Канади реалізує програму з надання українцям 300 безплатних білетів у Канаду – вильоти можуть бути із різних міст Європи.

Безкоштовні гуманітарні рейси із Варшави в канадську провінцію Саскачеван організовують фонди Open Arms, Solidaire та Integralia DKV Foundation, щоб допомогти людям, які тікають від війни в Україні.

Наступний рейс запланований на 23 листопада. Аеропорт прибуття – Реджайна.

Квитки надаються за підтримки влади провінції Саскачеван, про що є інформація на офіційних сторінках saskatchewan.ca та у Facebook.

Детальніше про квитки на спеціальні рейси можна почитати на сайті фонду. Оформити бронювання можна через форму. Після бронювання фонд зв’язується та надає детальну інформацію про рейс.

Для поїздки необхідно мати в’їзну візу у паспорті або роздруковану копію документа CUAET.

Після приземлення в Саскачеван українців зустріне місцева влада. Також громадян України можуть забрати друзі та родичі. Якщо треба самостійно доїхати в інше місто, можна залишитися в Саскачевані на декілька днів.

Українцям на місці допоможуть оформити документи, забронювати квитки. На цей час нададуть житло та необхідну підтримку.

Якщо в Канаді немає родичів чи друзів, у провінції нададуть житло на тривалий термін і допоможуть з навчанням, працевлаштуванням та оформленням всіх документів (включаючи пільги CUAET), щоб почати нове життя.

Раніше повідомлялось, що Берлін розширює притулок для біженців у старому аеропорту, щоб прихистити українців.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 11 2022 16:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Містика не допомогла рашистам утримати Херсон. Як російські нащадки німецьких нацистів знов перевершили вчителів

Містика не допомогла рашистам утримати Херсон. Як російські нащадки німецьких нацистів знов перевершили вчителів

Успіх України в Херсоні – стратегічний та логістичний тріумф. Про HIMARS

Успіх України в Херсоні – стратегічний та логістичний тріумф. Про HIMARS'и, Керченський міст та про те, як розвиватиметься війна – Філліпс О’Брайен

Геніальний Banksy підтримав Україну та українців новими графіті. П

Геніальний Banksy підтримав Україну та українців новими графіті. П'ятірка його найкращих творів про війну

Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times

Україна сигналізує, що продовжуватиме наступ. Логіка війни – рухатися вперед – New York Times

путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

путін може триматися за владу, але міф його геополітичного генія мертвий. Коли це відчує політична еліта рф, він приречений – Марк Галеотті

Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта

Нам потрібно визначити, як виглядає перемога демократій. Слід поховати раз і назавжди глобалістську ідеологію – Ендрю Міхта

30 років, як Україна знищила російський рубль. 15 століть від керчинських монет до сучасної гривні

30 років, як Україна знищила російський рубль. 15 століть від керчинських монет до сучасної гривні

Кремлівські пропагандони в прямому ефірі: істерика через проміжні вибори у США – Джулія Девіс

Кремлівські пропагандони в прямому ефірі: істерика через проміжні вибори у США – Джулія Девіс

Світовий конгрес українців пів віку тому і сьогодні. Досвід захисту Стуса та Чорновіла став у нагоді, аби достукатися до світу

Світовий конгрес українців пів віку тому і сьогодні. Досвід захисту Стуса та Чорновіла став у нагоді, аби достукатися до світу

росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові експерти

росіяни виводять війська, щоб зберегти їх. Паралельно намагаються керувати поганими новинами – військові експерти

Примарний відступ з Херсону і вкрадені мощі: війна обману в Україні – New York Times

Примарний відступ з Херсону і вкрадені мощі: війна обману в Україні – New York Times

З правого берега Дніпра – на лівий бік кордону. росіяни вкотре в історії вдаються до втечі доброї волі з мішком награбованого

З правого берега Дніпра – на лівий бік кордону. росіяни вкотре в історії вдаються до втечі доброї волі з мішком награбованого

Український борщ з присмаком зради. Як і чому іранська томатна паста восени з

Український борщ з присмаком зради. Як і чому іранська томатна паста восени з'явилася на полицях магазинів

Про Херсон та лінії перешкод на окупованих територіях. Для політичних цілей чи військових створює їх російська армія – задається питанням Мік Раян

Про Херсон та лінії перешкод на окупованих територіях. Для політичних цілей чи військових створює їх російська армія – задається питанням Мік Раян

Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.