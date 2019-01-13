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Відмова парламенту від Brexit - це порушення волі виборців, - Мей

Мей закликала проголосувати за вихід з ЄС
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.
Відмова парламенту від Brexit - це порушення волі виборців, - Мей Фото: afp.com

Відповідне звернення Мей опублікувала в газеті Sunday Express.

Прем'єрка зазначає, що в разі відмови парламенту схвалити договір, Британію може чекати або вихід з ЄС без будь-якої угоди з непередбачуваними наслідками, або ж Британія може залишитися в ЄС, всупереч результатам референдуму 2016 року.

На разі більшість депутатів виступає проти угоди. Вони вважають, що кабінет в ході переговорів зробив занадто багато поступок ЄС.

Мей звинуватила своїх опонентів у політичних іграх і закликала від них відмовитися "заради блага країни".

Вона нагадала, що на останніх виборах за партії, які говорили про необхідність забезпечити Brexit, голосували понад 80 відсотків виборців.

Парламент Великобританії проголосує за угоду по Brexit 15 січня.

Як повідомлялося, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали угоду про вихід Великої Британії з блоку. Тепер її має підтримати влада країни.

Остаточний вихід Великої Британії з Євросоюзу заплановано на 29 березня 2019 року. Після цього починається 21-місячний перехідний період - до кінця 2020 року. Перехідний період може бути продовжено лише один раз, проте поки невідомо, якою може бути його максимальна тривалість.

23 червня 2016 року британці на референдумі сказали "ні" збереженню членства Великої Британії у складі Європейського Союзу. За вихід країни з ЄС проголосувало 52% виборців, проти - 48%. Шотландія і Північна Ірландія переважно проголосували за збереження членства Сполученого Королівства в ЄС, а Уельс і Англія підтримали Brexit.

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13 01 2019 14:30
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