Відмова від бою з Джошуа не пошкодила мені ніяким чином, - Кличко
Кличко розповів, що контракт на поєдинок був уже на його столі, але в останній момент він прийняв рішення про завершення кар'єри.
"Контракт на матч-реванш був на столі. Цей бій приніс би мільйони. Але гроші ніколи не мотивували мене. Гроші завжди є результатом того, що ви робите, і вони не повинні бути єдиною відповіддю на питання: навіщо ви займаєтеся своєю справою. Я завжди повинен відчувати: правильно це, чи неправильно. Потім я думаю про те, як це: чи не досягти конкретної мети. Це боляче? Чи справді це справжня біль? Відмова від бою не пошкодила мені ніяким чином. Коли я це зрозумів, рішення було прийнято. Рухатися до мети, не будучи одержимий нею, чи не є правильним рішенням", - сказав Кличко, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Нагадаємо, що в серпні 2017 року Володимир Кличко оголосив про завершення своєї спортивної кар'єри. Володимир провів 69 професійних боїв, з яких виграв 64 та програв 5. В останньому бою Володимир Кличко програв британцю Ентоні Джошуа.
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