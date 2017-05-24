Відмовлятися транслювати ЧС-2018 - це заздалегідь неправильне рішення, - Артем Франков

Член виконкому Федерації Футболу України, головний редактор популярного в Україні журналу "Футбол" Артем Франков вважає, що обмежувати телетрансляцію ЧС-2018, який відбудеться у Росії, смішно, оскільки це все достатньо легко можна знайти в Інтернеті

Про це він розповів у ексклюзивному коментарі iPress.ua, коментуючи слова голови Національної суспільної телерадіокомпанії Зураба Аласанії про те, що НСТУ може відмовитися від трансляції ЧС-2018, якщо збірна України таки поїде на мундіаль до Росії.

"Я вважаю, що відмовлятися транслювати ЧС-2018 - це заздалегідь неправильне рішення. У наш час обмежувати телетрансляцію смішно, оскільки це все достатньо легко можна знайти в Інтернеті. Для тих, хто звик таким чином дивитися футбол – це не складе труднощів. Для дідусів та бабусь у селах це звісно буде проблема", - поділився Франков своєю думкою щодо доцільності трансляції ЧС-2018.

За його словами, Україна, імовірно, вже заплатила декілька мільйонів доларів за трансляції матчів Чемпіонату світу ФІФА, а тому відмовитися від трансляції футбольних матчів означало б викенення на вітер державних грошей.

"Я розумію цю ситуацію так: по-перше, йдеться тільки про позицію одного конкретного менеджера (Зураба Аласанії - Ред.), яку він мав право висловити. По-друге, наскільки я розумію, Україна вже заплатила за трансляції. Було би дуже дивно декілька мільйонів доларів, взятих з кишені платників податків, спустити нанівець. Сьогодні у нас замість НТКУ існує НСТУ. Я не знаю, хто викуповував права на трансляції ЧС-2018. Швидше за все, викуповувало права саме НТКУ за державні гроші. Ніяких інших доходів у цієї компанії практично немає. Ціна цих трансляційних прав – декілька мільйонів доларів. Я чув про 6 млн, але я не знаю точної суми. Де ці гроші взяли? З державного бюджету, тобто з нашої з вами кишені. Я не даю свого дозволу, щоб мої гроші витрачалися таким чином, точніше "коту під хвіст", - розповів Артем Франков.

За його словами, наразі не було розмов про імовірність трансляції матчів ЧС-2018 проводив котрийсь із українських телеканалів, зокрема "Футбол 1" та "Футбол 2". Однак, найбільш підготовленими для такої "боротьби" за право транслювати матчі є є пул з двох каналів "Футбол" і ТРК "Україна", оскільки у них є всі можливості: кореспондентські, коментаторські, тому ніяких надзвичайних заходів приймати не треба.

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