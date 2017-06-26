НОВИНИМіж Україною і Францією існують давні стосунки і глибока історія, заявив під час брифінгу президент цієї країни Еммануель Макрон за підсумками зустрічі з Петром Порошенком.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відносини між Україною і Францією вкорінені завдяки Анні Ярославні, - Макрон
Президенти України та Франції зустрілися в Парижі
Еммануель Макрон. Фото: Reuters
"Між нашими двома країнами є дуже давні стосунки, дуже глибока історія, і Ви цьому присвятили деякий час сьогодні, щоб віддати належне Анні Київській. Ви показали, наскільки важлива ця історія XI століття, дуже давня, наскільки глибоко вкорінені наші давні відносини", - сказав Макрон.
Як повідомив прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко, після переговорів у Парижі глава держави покладе квіти до пам'ятника Анні Київській в Санлісі.
Нагадаємо, що Путін у Парижі спробував "присвоїти" Анну Ярославну. Президент Росії заявив, що французько-російські відносини почалися з одруження Анни Ярославни, середньої дочки Ярослава Мудрого, із Генріхом I у 1051 році.
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