Відносини між Україною і Францією вкорінені завдяки Анні Ярославні, - Макрон

Між Україною і Францією існують давні стосунки і глибока історія, заявив під час брифінгу президент цієї країни Еммануель Макрон за підсумками зустрічі з Петром Порошенком.

"Між нашими двома країнами є дуже давні стосунки, дуже глибока історія, і Ви цьому присвятили деякий час сьогодні, щоб віддати належне Анні Київській. Ви показали, наскільки важлива ця історія XI століття, дуже давня, наскільки глибоко вкорінені наші давні відносини", - сказав Макрон.

Як повідомив прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко, після переговорів у Парижі глава держави покладе квіти до пам'ятника Анні Київській в Санлісі.

Нагадаємо, що Путін у Парижі спробував "присвоїти" Анну Ярославну. Президент Росії заявив, що французько-російські відносини почалися з одруження Анни Ярославни, середньої дочки Ярослава Мудрого, із Генріхом I у 1051 році.