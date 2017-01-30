Відносини між Україною та Польщею опинились під питанням, - Качинський

За словами Качинського, подальші взаємини між Україною та Польщею залежатимуть від того, яким буде ставлення України до історії

Лідер правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що майбутні відносини між Варшавою та Києвом опинилось під питанням.

За словами Качинського, подальші взаємини між Україною та Польщею залежатимуть від того, яким буде ставлення України до історії.

"Досі незрозуміло, чи Україна піде у напрямку, який для Польщі є неприйнятним, тобто підтримки своєї історичної легітимності на традиції УПА, на традиції організації, яка вчиняла жахливі злочини проти поляків, або ж відмовиться від цього шляху", - заявив Качинський в ефірі "Радіо Ряшів".

Нагадаємо, кколишній посол Польщі в Україні Яцек Ключковський переконаний, що на даному етапі польсько-українські відносини псує історія, над якою обидві країни спільно не попрацювали до кінця.