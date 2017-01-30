ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що майбутні відносини між Варшавою та Києвом опинилось під питанням.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відносини між Україною та Польщею опинились під питанням, - Качинський
За словами Качинського, подальші взаємини між Україною та Польщею залежатимуть від того, яким буде ставлення України до історії
Ярослав Качинський. Фото: tsn.ua
За словами Качинського, подальші взаємини між Україною та Польщею залежатимуть від того, яким буде ставлення України до історії.
"Досі незрозуміло, чи Україна піде у напрямку, який для Польщі є неприйнятним, тобто підтримки своєї історичної легітимності на традиції УПА, на традиції організації, яка вчиняла жахливі злочини проти поляків, або ж відмовиться від цього шляху", - заявив Качинський в ефірі "Радіо Ряшів".
Нагадаємо, кколишній посол Польщі в Україні Яцек Ключковський переконаний, що на даному етапі польсько-українські відносини псує історія, над якою обидві країни спільно не попрацювали до кінця.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 01 2017 14:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
No articles
влажность:
давление:
ветер: