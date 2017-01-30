Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Відносини між Україною та Польщею опинились під питанням, - Качинський

За словами Качинського, подальші взаємини між Україною та Польщею залежатимуть від того, яким буде ставлення України до історії
Лідер правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що майбутні відносини між Варшавою та Києвом опинилось під питанням.
Відносини між Україною та Польщею опинились під питанням, - Качинський Ярослав Качинський. Фото: tsn.ua

За словами Качинського, подальші взаємини між Україною та Польщею залежатимуть від того, яким буде ставлення України до історії.

"Досі незрозуміло, чи Україна піде у напрямку, який для Польщі є неприйнятним, тобто підтримки своєї історичної легітимності на традиції УПА, на традиції організації, яка вчиняла жахливі злочини проти поляків, або ж відмовиться від цього шляху", - заявив Качинський в ефірі "Радіо Ряшів".

Нагадаємо, кколишній посол Польщі в Україні Яцек Ключковський переконаний, що на даному етапі польсько-українські відносини псує історія, над якою обидві країни спільно не попрацювали до кінця.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 01 2017 14:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

У 19 на фронт: "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat