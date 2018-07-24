Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Відносини з Росією ніколи не стануть дружніми, - посол ООН в США

"Ми не довіряємо Росії, ми не довіряємо Володимиру Путіну і ніколи не будемо довіряти"
Посол США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що Вашингтон не довіряє Москві і Росія ніколи не стане другом США.
Відносини з Росією ніколи не стануть дружніми, - посол ООН в США Фото: з вільних джерел

"Ми не довіряємо Росії, ми не довіряємо Володимиру Путіну і ніколи не будемо довіряти. Вони ніколи не стануть нашим другом. Це просто факт", - заявила вона в інтерв'ю телекомпанії CBN, повідомляє "Європейська правда".

Необхідність у діалозі з РФ зберігається, наполягла Хейлі.

"Я думаю, чи це стосується зустрічі президента з Кімом, чи з Путіним – це речі, які мали відбутися. Ви не можете достукатися до іншої сторони без цих розмов", - додала вона.

Значна частина спілкування Трампа з Кімом відбулася тет-а-тет, що викликало шквал критики. Однак Хейлі зазначає, що такий "стиль Дональда Трампа".

Нагадаємо, що під час прес-конференції в Гельсінкі з Путіним Трамп відмовився підтримати висновки американських спецслужб, які стверджують, що таке втручання дійсно відбулося. Виступ Трампа жорстко розкритикували в США як демократи, так і його соратники по Республіканській партії.

Додамо, Дональд Трамп розглядає питання про позбавлення статусу, який надає допуск до засекреченої інформації, екс-директору ЦРУ Джону Бреннану та іншим критикам, які працювали за часів президентства Барака Обами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 07 2018 09:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.