Відносини з Росією ніколи не стануть дружніми, - посол ООН в США

"Ми не довіряємо Росії, ми не довіряємо Володимиру Путіну і ніколи не будемо довіряти"

Посол США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що Вашингтон не довіряє Москві і Росія ніколи не стане другом США.

"Ми не довіряємо Росії, ми не довіряємо Володимиру Путіну і ніколи не будемо довіряти. Вони ніколи не стануть нашим другом. Це просто факт", - заявила вона в інтерв'ю телекомпанії CBN, повідомляє "Європейська правда".

Необхідність у діалозі з РФ зберігається, наполягла Хейлі.

"Я думаю, чи це стосується зустрічі президента з Кімом, чи з Путіним – це речі, які мали відбутися. Ви не можете достукатися до іншої сторони без цих розмов", - додала вона.

Значна частина спілкування Трампа з Кімом відбулася тет-а-тет, що викликало шквал критики. Однак Хейлі зазначає, що такий "стиль Дональда Трампа".

Нагадаємо, що під час прес-конференції в Гельсінкі з Путіним Трамп відмовився підтримати висновки американських спецслужб, які стверджують, що таке втручання дійсно відбулося. Виступ Трампа жорстко розкритикували в США як демократи, так і його соратники по Республіканській партії.

Додамо, Дональд Трамп розглядає питання про позбавлення статусу, який надає допуск до засекреченої інформації, екс-директору ЦРУ Джону Бреннану та іншим критикам, які працювали за часів президентства Барака Обами.