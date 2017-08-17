CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ наступного року прем'єр-міністр і президент України повинні запустити потужну програму відновлення інфраструктури Донбасу: автодороги, залізниця і авіація.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відновлення інфраструктури Донбасу розпочнуть із 2018 року, - Омелян
На думку міністра інфраструктури Володимира Омеляна, Україна повинна збільшити обсяги відновлювальних робіт на Донбасі
Фото: Reuters
В цьому році силами залізничних військ будуть відновлені два мости - в Троїцькому та Рубіжному (Луганська область), знищених, за даними міністра, російськими диверсантами.
"Тому, вкрай важливо, щоб Київ підтримав Донбас, давши альтернативу зруйнованим заводам і втраченим робочих місць новими модерними проектами в промисловості, сільському господарстві, hi-tech", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Нагадаємо, Україна закрило небо над Донбасом після початку бойових дій влітку 2014 року. Сьогодні, найближчими до цього регіону діючими аеропортами є Харків, Запоріжжя, Дніпро і Херсон.Нагадамо, в Україні зареєстровано понад 1,5 млн вимушених переселенців з окупованого Донбасу і анексованого Криму.
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