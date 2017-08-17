Відновлення інфраструктури Донбасу розпочнуть із 2018 року, - Омелян

З наступного року прем'єр-міністр і президент України повинні запустити потужну програму відновлення інфраструктури Донбасу: автодороги, залізниця і авіація.

В цьому році силами залізничних військ будуть відновлені два мости - в Троїцькому та Рубіжному (Луганська область), знищених, за даними міністра, російськими диверсантами.

"Тому, вкрай важливо, щоб Київ підтримав Донбас, давши альтернативу зруйнованим заводам і втраченим робочих місць новими модерними проектами в промисловості, сільському господарстві, hi-tech", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Нагадаємо, Україна закрило небо над Донбасом після початку бойових дій влітку 2014 року. Сьогодні, найближчими до цього регіону діючими аеропортами є Харків, Запоріжжя, Дніпро і Херсон.