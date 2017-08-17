Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Відновлення інфраструктури Донбасу розпочнуть із 2018 року, - Омелян

На думку міністра інфраструктури Володимира Омеляна, Україна повинна збільшити обсяги відновлювальних робіт на Донбасі
З наступного року прем'єр-міністр і президент України повинні запустити потужну програму відновлення інфраструктури Донбасу: автодороги, залізниця і авіація.
Відновлення інфраструктури Донбасу розпочнуть із 2018 року, - Омелян Фото: Reuters

В цьому році силами залізничних військ будуть відновлені два мости - в Троїцькому та Рубіжному (Луганська область), знищених, за даними міністра, російськими диверсантами.

"Тому, вкрай важливо, щоб Київ підтримав Донбас, давши альтернативу зруйнованим заводам і втраченим робочих місць новими модерними проектами в промисловості, сільському господарстві, hi-tech", - повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Нагадаємо, Україна закрило небо над Донбасом після початку бойових дій влітку 2014 року. Сьогодні, найближчими до цього регіону діючими аеропортами є Харків, Запоріжжя, Дніпро і Херсон.

Нагадамо, в Україні зареєстровано понад 1,5 млн вимушених переселенців з окупованого Донбасу і анексованого Криму.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 08 2017 16:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.