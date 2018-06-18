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Відновлено роботу пункту пропуску "Майорське"

КПВВ розміщений на лінії розмежування сторін у Донецькій області (дорожній коридор "Бахмут - Горлівка")
У понеділок, 18 червня, було відновлено роботу контрольно-пропускного пункту в'їзду виїзду (КПВВ) "Майорське".
Відновлено роботу пункту пропуску "Майорське" Фото:112.ua

"Даний контрольно-пропускний пункт, як і всі інші в районі проведення операції Об'єднаних сил, працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

Нагадаємо, 16 червня роботу КПВВ "Майорське" було тимчасово припинено.

Додамо, упродовж минулої доби, 17 червня, у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий дістав поранення.

 
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18 06 2018 09:45
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