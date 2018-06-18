CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 18 червня, було відновлено роботу контрольно-пропускного пункту в'їзду виїзду (КПВВ) "Майорське".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відновлено роботу пункту пропуску "Майорське"
КПВВ розміщений на лінії розмежування сторін у Донецькій області (дорожній коридор "Бахмут - Горлівка")
Фото:112.ua
"Даний контрольно-пропускний пункт, як і всі інші в районі проведення операції Об'єднаних сил, працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.
Нагадаємо, 16 червня роботу КПВВ "Майорське" було тимчасово припинено.
Додамо, упродовж минулої доби, 17 червня, у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий дістав поранення.
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18 06 2018 09:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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