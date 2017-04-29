Відомі поляки закликали до мирних стосунків з Україною
Про це йдеться в заклику, підписаному визначними польськими діячами культури, громадського сектора та політиками, який було зачитано під час пам’ятних заходів з відзначення 70-річчя акції "Вісла" у Перемишлі, повідомляє "Укрінформ".
Заклик підписали, зокрема, відомі польські активісти Збігнєв Буяк, Гражина Станішевська, Генрик Вуєц, Адам Міхнік, діячі культури Агнешка Голланд, Кристина Янда, політики Томаш Сємоняк, Адам Шлапка та інші.
"Упродовж останніх кількох десятків років поляки й українці завдяки зусиллям обох сторін записали багато нових, прекрасних сторінок спільної історії... Ми не дозволимо, щоб провокації й агресивні дії, які посилюються і служать чужим інтересам, поставили під загрозу добросусідські відносини поляків й українців, добросусідським відносинам Польщі й України", – йдеться в заклику.
У документі зазначається, що депортація українців і їх розпорошення по північних і західних регіонах Польщі були "одним з багатьох елементів у трагічному ланцюгу польсько-українських конфліктів".
"Схиляючи голови над долею переселених в рамках акції "Вісла", пам’ятаємо про усі трагічні жертви цих конфліктів, поляків й українців", – йдеться в заклику.
Підписанти високо оцінили величезні зусилля церков і громадських організацій щодо будівництва діалогу та взаєморозуміння між обома народами.
У Перемишлі на півдні Польщі з п’ятниці проходять чотириденні пам’ятні заходи щодо 70-річчя акції "Вісла" – примусового виселення 140 тис. українців зі своїх етнічних земель на північ і захід Польщі. Конференції, виставки, презентації та пам’ятні богослужіння організовано Об’єднанням українців у Польщі і польськими неурядовими організаціями.
Нагадаємо, в польських містах, де компактно проживають українці, щонеділі відбуватимуться богослужіння українською мовою.
Варшава підтримує територіальну цілісність України в кордонах з Кримом.
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