Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Відомі поляки закликали до мирних стосунків з Україною

Під час пам’ятних заходів з відзначення 70-річчя акції "Вісла" в Перемишлі вони підписали відповідний заклик
Поляки й українці мають спільно протидіяти ворожим актам агресії та провокаціям, які б загрожували нормальним добросусідським відносинам.
Відомі поляки закликали до мирних стосунків з Україною Фото: dt.ua

Про це йдеться в заклику, підписаному визначними польськими діячами культури, громадського сектора та політиками, який було зачитано під час пам’ятних заходів з відзначення 70-річчя акції "Вісла" у Перемишлі, повідомляє "Укрінформ".

Заклик підписали, зокрема, відомі польські активісти Збігнєв Буяк, Гражина Станішевська, Генрик Вуєц, Адам Міхнік, діячі культури Агнешка Голланд, Кристина Янда, політики Томаш Сємоняк, Адам Шлапка та інші.

"Упродовж останніх кількох десятків років поляки й українці завдяки зусиллям обох сторін записали багато нових, прекрасних сторінок спільної історії... Ми не дозволимо, щоб провокації й агресивні дії, які посилюються і служать чужим інтересам, поставили під загрозу добросусідські відносини поляків й українців, добросусідським відносинам Польщі й України", – йдеться в заклику.

У документі зазначається, що депортація українців і їх розпорошення по північних і західних регіонах Польщі були "одним з багатьох елементів у трагічному ланцюгу польсько-українських конфліктів".

"Схиляючи голови над долею переселених в рамках акції "Вісла", пам’ятаємо про усі трагічні жертви цих конфліктів, поляків й українців", – йдеться в заклику.

Підписанти високо оцінили величезні зусилля церков і громадських організацій щодо будівництва діалогу та взаєморозуміння між обома народами.

У Перемишлі на півдні Польщі з п’ятниці проходять чотириденні пам’ятні заходи щодо 70-річчя акції "Вісла" – примусового виселення 140 тис. українців зі своїх етнічних земель на північ і захід Польщі. Конференції, виставки, презентації та пам’ятні богослужіння організовано Об’єднанням українців у Польщі і польськими неурядовими організаціями.

Нагадаємо, в польських містах, де компактно проживають українці, щонеділі відбуватимуться богослужіння українською мовою.

Варшава підтримує територіальну цілісність України в кордонах з Кримом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 04 2017 18:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бурштинова весна та втрачене покоління

Бурштинова весна та втрачене покоління

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.