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Відомий італійський футболіст вдруге за тиждень вирішив завершити кар'єру

Протягом двох тижнів після переходу до нової команди Кассано двічі приймав рішення завершити кар'єру
Зірковий італійський нападник Антоніо Кассано вдруге за тиждень прийняв рішення закінчити професійні виступи.
Відомий італійський футболіст вдруге за тиждень вирішив завершити кар Антоніо Кассано Фото: ЕРА

Про це 35-річний гравець оголосив за допомогою облікового запису в Twitter своєї дружини Кароліни Марсіаліс, повідомляє Goal.com. Примітно, що 10 липня 2017 року Кассано став новачком клубу Верона.

Через вісім днів після підписання контракту з командою екс-нападник Реала та Мілана оголосив, що вирішив завершити кар'єру, але потім передумав. За його словами, це був момент слабкості.

Сьогодні, 24 липня, в твіттер-акаунті Марсіаліс з'явилося повідомлення про те, що гравець не збирається завершувати кар'єру, а тільки залишає Верону. Потім Кассано спростував написане, зазначивши, що залишає професійний футбол.

"Кароліна помилилася. Правда в тому, що я закінчую виступи. Я більше не буду грати в футбол", - відзначив нападник в акаунті своєї дружини.

Раніше про завершення кар'єри футболіста оголосив легендарний нападник італійської Роми Франческо Тотті.

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24 07 2017 20:35
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