Відомий італійський футболіст вдруге за тиждень вирішив завершити кар'єру
Про це 35-річний гравець оголосив за допомогою облікового запису в Twitter своєї дружини Кароліни Марсіаліс, повідомляє Goal.com. Примітно, що 10 липня 2017 року Кассано став новачком клубу Верона.
Через вісім днів після підписання контракту з командою екс-нападник Реала та Мілана оголосив, що вирішив завершити кар'єру, але потім передумав. За його словами, це був момент слабкості.
Сьогодні, 24 липня, в твіттер-акаунті Марсіаліс з'явилося повідомлення про те, що гравець не збирається завершувати кар'єру, а тільки залишає Верону. Потім Кассано спростував написане, зазначивши, що залишає професійний футбол.
"Кароліна помилилася. Правда в тому, що я закінчую виступи. Я більше не буду грати в футбол", - відзначив нападник в акаунті своєї дружини.
Раніше про завершення кар'єри футболіста оголосив легендарний нападник італійської Роми Франческо Тотті.
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