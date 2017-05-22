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Відомий мотогонщик Нікі Хейден помер від травм після ДТП

17 травня американця збив автомобіль в Італії
Чемпіон світу 2006 року з мотоперегонів Нікі Хейден помер від травм, отриманих у результаті інциденту в Італії, який стався 17 травня.
Відомий мотогонщик Нікі Хейден помер від травм після ДТП Нікі Хейден

Хейден з друзями катався на велосипеді поблизу Ріміні, коли в нього врізалася машина, пише Autosport.

Американця негайно доставили в місцеву лікарню з серйозними травмами голови і грудної клітки, після чого Хейдена транспортували в госпіталь Буфаліно в Чезені.

Стан 35-річного гонщика був нестабільним, через що хірурги не могли провести хірургічну операцію, яка б знизила тиск у черепі, спричинений набряком мозку.

Протягом вихідних він залишався в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні, 22 травня, лікарня повідомила про смерть Хейдена.

За свою кар'єру в MotoGP Хейден провів 217 Гран Прі з 2003 по 2016 рік і виграв чемпіонську корону в битві з Валентино Россі в 2006-му в складі заводської команди Honda.

У 2009-му Хейден перебрався в заводську Ducati, а свої останні два роки в MotoGP він провів у складі Aspar Honda, після чого перебрався в Superbike.

У 2016-му американець провів дві гонки в MotoGP, замінюючи в Marc VDS Honda Джека Міллера в Арагоні і Дані Педросу в заводській Honda в Австралії.

Після п'яти гонок сезону-2017 Хейден йшов 13-м у загальному заліку Superbike.

Нагадаємо, рівно місяць тому, 22 квітня, в схожому інциденті загинув італійський велогонщик Мікеле Скарпоні. Він тренувався в районі свого будинку і потрапив під вантажівку на одному з перехресть.

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22 05 2017 22:53
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