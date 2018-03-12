Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Відомий журналіст Майкл Щур відправився на збори резервістів

Вінтонів щонеділі о 21:35 веде програму "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" в ефірі "UA: Першого"
Журналіст Суспільного телебачення Роман Вінтонів відомий під псевдонімом Майкл Щур відправився як резервіст на збори Генштабу ЗСУ, які розпочалися 3 грудня у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні.
Відомий журналіст Майкл Щур відправився на збори резервістів Фото: facebook.com/michael.shchur

"А поки нас на зборах резервістів розподіляють, можете подивитись свіжий випуск", - написав журналіст у себе на сторінці у Facebook.

На запитання користувачів Facebook, скільки часу він перебуватиме на зборах, ведучий відповів, що наразі невідомо.

Наступний випуск програми вестиме журналістка Ярослава Кравченко, зазначили у компанії "Телебачення Торонто".

Нагадаємо, що 3 грудня у навчальних центрах Збройних Сил України розпочалися збори оперативного резерву першої черги. Навчання серед військових проведуть для підвищення боєготовності у разі відкритої агресії з боку РФ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 12 2018 21:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Childfree, або десакралізація непохитних норм

Childfree, або десакралізація непохитних норм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.