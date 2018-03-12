CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЖурналіст Суспільного телебачення Роман Вінтонів відомий під псевдонімом Майкл Щур відправився як резервіст на збори Генштабу ЗСУ, які розпочалися 3 грудня у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відомий журналіст Майкл Щур відправився на збори резервістів
Вінтонів щонеділі о 21:35 веде програму "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" в ефірі "UA: Першого"
Фото: facebook.com/michael.shchur
"А поки нас на зборах резервістів розподіляють, можете подивитись свіжий випуск", - написав журналіст у себе на сторінці у Facebook.
На запитання користувачів Facebook, скільки часу він перебуватиме на зборах, ведучий відповів, що наразі невідомо.
Наступний випуск програми вестиме журналістка Ярослава Кравченко, зазначили у компанії "Телебачення Торонто".
Нагадаємо, що 3 грудня у навчальних центрах Збройних Сил України розпочалися збори оперативного резерву першої черги. Навчання серед військових проведуть для підвищення боєготовності у разі відкритої агресії з боку РФ.
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03 12 2018 21:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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