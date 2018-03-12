Відомий журналіст Майкл Щур відправився на збори резервістів

Вінтонів щонеділі о 21:35 веде програму "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" в ефірі "UA: Першого"

Журналіст Суспільного телебачення Роман Вінтонів відомий під псевдонімом Майкл Щур відправився як резервіст на збори Генштабу ЗСУ, які розпочалися 3 грудня у зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні.

"А поки нас на зборах резервістів розподіляють, можете подивитись свіжий випуск", - написав журналіст у себе на сторінці у Facebook.

На запитання користувачів Facebook, скільки часу він перебуватиме на зборах, ведучий відповів, що наразі невідомо.

Наступний випуск програми вестиме журналістка Ярослава Кравченко, зазначили у компанії "Телебачення Торонто".

Нагадаємо, що 3 грудня у навчальних центрах Збройних Сил України розпочалися збори оперативного резерву першої черги. Навчання серед військових проведуть для підвищення боєготовності у разі відкритої агресії з боку РФ.