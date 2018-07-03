Відповідальність за катастрофу з російським літаком взяли на себе сирійські ісламісти
Про це йдеться в заяві "Джейш аль-Іслам", яке цитує ліванське видання Ad-Diyar, повідомляє в середу "Медуза".
Як говориться в заяві, по літаку було відкрито вогонь з кулеметів, коли він, заходячи на посадку, знаходився за сотню метрів від землі.
Знищення російського літака, стверджує "Джейш Аль-Іслам", стало відповіддю на операцію урядових сил у Східній Гуті.
Міноборони РФ, повідомляючи 6 березня про катастрофу Ан-26, підкреслювало, що вогневої дії на літак не було. Основною версією авіакатастрофи вважається технічна несправність.
Місто Східна Гута, розташоване неподалік від Дамаска, в лютому зазнало інтенсивного обстрілу з боку урядових військ, в результаті якого, як повідомлялося, загинули сотні мирних жителів.
Східна Гута входить в одну з так званих зон деескалації, створених у Сирії у вересні 2017 року, моніторинг в ній здійснює російська військова поліція.
"Джейш Аль-Іслам" - одне з угрупувань, що діють у районі Східної Гути.
Ан-26, на борту якого перебували 39 осіб - російські військовослужбовці, включаючи генерал-майора, розбився 6 березня під час заходу на посадку біля бази Хмеймім у Сирії.
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