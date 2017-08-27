CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІсламістське радикальне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад із мачете на двох солдатів у центрі Брюсселя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відповідальність за напад на солдатів у Брюсселі взяли на себе бойовики ІДІЛ
Чоловік, який скоїв атаку помер у лікарні
Фото: twitter.com/thomas_casa
Про це повідомляє Reuters.
25 серпня у центрі Брюсселя поліція стріляла у чоловіка після того, як він із мачете напав на двох солдатів. Напад стався на бульварі Еміля Жакмена. Солдати внаслідок нападу дістали легкі поранення рук та обличчя.
Пізніше поранений поліцейськими чоловік, що вчинив напад на солдатів, помер у лікарні.
Правоохоронці визнали цей напад терактом.
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27 08 2017 12:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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