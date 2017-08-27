Відповідальність за напад на солдатів у Брюсселі взяли на себе бойовики ІДІЛ Чоловік, який скоїв атаку помер у лікарні

Ісламістське радикальне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад із мачете на двох солдатів у центрі Брюсселя.

Фото: twitter.com/thomas_casa

Про це повідомляє Reuters. 25 серпня у центрі Брюсселя поліція стріляла у чоловіка після того, як він із мачете напав на двох солдатів. Напад стався на бульварі Еміля Жакмена. Солдати внаслідок нападу дістали легкі поранення рук та обличчя. Пізніше поранений поліцейськими чоловік, що вчинив напад на солдатів, помер у лікарні. Правоохоронці визнали цей напад терактом.

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