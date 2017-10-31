Відповідальність за теракт в Афганістані взяли на себе бойовики ІДІЛ Атаку скоїв терорист-смертник за допомогою пояса шахіда

Терористичне угруповання "Ісламська держава" заявило про свою відповідальність за вибух у дипломатичному кварталі Кабула.

Фото: telegraph.co.uk

Про це ІДІЛ заявила через своє пропагандистське новинне агентство Amaq, інформує Reuters. Атаку скоїв терорист-смертник, використовуючи пояс смертника, заявили у своєму повідомленні ісламісти. Нагадаємо, потужний вибух пролунав у зеленій зоні дипломатичного кварталу Кабула (Афганістан) у другій половині дня у вівторок. Точна кількість жертв достеменно не відома. Представники ЗМІ, які прибули на місце теракту, повідомляли про різну кількість загиблих – від трьох до тринадцяти.

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