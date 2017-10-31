CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТерористичне угруповання "Ісламська держава" заявило про свою відповідальність за вибух у дипломатичному кварталі Кабула.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відповідальність за теракт в Афганістані взяли на себе бойовики ІДІЛ
Атаку скоїв терорист-смертник за допомогою пояса шахіда
Фото: telegraph.co.uk
Про це ІДІЛ заявила через своє пропагандистське новинне агентство Amaq, інформує Reuters.
Атаку скоїв терорист-смертник, використовуючи пояс смертника, заявили у своєму повідомленні ісламісти.
Нагадаємо, потужний вибух пролунав у зеленій зоні дипломатичного кварталу Кабула (Афганістан) у другій половині дня у вівторок.
Точна кількість жертв достеменно не відома. Представники ЗМІ, які прибули на місце теракту, повідомляли про різну кількість загиблих – від трьох до тринадцяти.
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31 10 2017 17:01 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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