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Відповідальність за теракт в Афганістані взяли на себе бойовики ІДІЛ

Атаку скоїв терорист-смертник за допомогою пояса шахіда
Терористичне угруповання "Ісламська держава" заявило про свою відповідальність за вибух у дипломатичному кварталі Кабула.
Відповідальність за теракт в Афганістані взяли на себе бойовики ІДІЛ Фото: telegraph.co.uk

Про це ІДІЛ заявила через своє пропагандистське новинне агентство Amaq, інформує Reuters.

Атаку скоїв терорист-смертник, використовуючи пояс смертника, заявили у своєму повідомленні ісламісти.

Нагадаємо, потужний вибух пролунав у зеленій зоні дипломатичного кварталу Кабула (Афганістан) у другій половині дня у вівторок.

Точна кількість жертв достеменно не відома. Представники ЗМІ, які прибули на місце теракту, повідомляли про різну кількість загиблих – від трьох до тринадцяти.

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31 10 2017 17:01
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