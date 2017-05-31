CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики терористичної організації "Ісламська держава" взяли на себе відповідальність за вибух в столиці Афганістану Кабулі, що забрав життя понад 80 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відповідальність за теракт в Афганістані взяли на себе бойовики "Ісламської держави"
Кількість загиблих сягнула 80 осіб
Фото: Reuters
"ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибух у Кабулі внаслідок якого сьогодні загинули десятки людей", - йдеться в повідомленні телекомпанії Al Maydeen.
Нагадаємо, у столиці Афганістану - Кабулі прогримів вибух. Цей район Кабула вважається найбезпечнішим. Тут ретельно охороняються іноземні посольства та інші урядові об’єкти, як поліцією, так і силами національної безпеки.
Загалом загинуло щонайменше 80 осіб і поранено понад 350. Серед загиблих журналіст, який працював у місцевому виданні, а також охоронець з німецького посольства. Поранення в результаті вибуху отримали декілька німецьких та японських громадян.
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