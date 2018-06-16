Відповідальність за вибух в Афганістані взяла "Ісламська держава" "Талібан" уже заперечив свою причетність

Радикальне ісламістське угруповання "Ісламська держава" взяло відповідальність за вибух на сході Афганістану 16 червня, внаслідок якого загинули 26 людей.

Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters. Нагадаємо, на сході Афганістану під час зустрічі афганських військових з бойовиками руху "Талібан" стався вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 26 осіб. Теракт стався під час перемир'я, оголошеного президентом Афганістану і "Талібаном" у зв'язку із закінченням Рамадану. У різних районах країни десятки бойовиків "Талібану" увійшли до міст і браталися з військовослужбовцями. У Кабулі з талібами зустрівся глава МВС країни.

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