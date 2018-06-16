CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРадикальне ісламістське угруповання "Ісламська держава" взяло відповідальність за вибух на сході Афганістану 16 червня, внаслідок якого загинули 26 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Відповідальність за вибух в Афганістані взяла "Ісламська держава"
"Талібан" уже заперечив свою причетність
Фото: reuters.com
Про це повідомляє Reuters.
Нагадаємо, на сході Афганістану під час зустрічі афганських військових з бойовиками руху "Талібан" стався вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 26 осіб.
Теракт стався під час перемир'я, оголошеного президентом Афганістану і "Талібаном" у зв'язку із закінченням Рамадану. У різних районах країни десятки бойовиків "Талібану" увійшли до міст і браталися з військовослужбовцями. У Кабулі з талібами зустрівся глава МВС країни.
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