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Відповідальність за замах на Мадуро взяло на себе угруповання "Фланелеві солдати"

Сам Мадуро раніше звинуватив в організації замаху Колумбію
Відповідальність за замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро взяло на себе раніше невідоме угруповання "Фланелеві солдати".
Відповідальність за замах на Мадуро взяло на себе угруповання "Фланелеві солдати" Ніколас Мадуро. Фото: lagringasblogicito.blogspot.com

Відповідну заяву групи було опубліковано у Twitter.

"Операція полягала в тому, щоб безпілотники з вибухівкою пролетіли над президентською трибуною. Снайпери почесної варти збили дрони до досягнення мети. Ми показуємо, що вони уразливі; сьогодні мета не досягнута, але це питання часу", - сказано в заяві.

Нагадаємо, спроба замаху на президента Венесуели за допомогою дронов з вибухівкою була здійснена під час його виступу на військовому параді. У результаті постраждали семеро осіб, але сам Мадуро залишився неушкодженим.

Президент Венесуели звинуватив в організації замаху Колумбії, проте там назвали подібні звинувачення "абсурдними".

"Звинувачення, що колумбійський лідер несе відповідальність за імовірну атаку проти президента Венесуели, є абсурдними і не мають жодних підстав", - йдеться у заяві МЗС Колумбії від імені уряду країни.

У МЗС додали, що венесуельський лідер зазвичай звинувачує Колумбію в будь-якій ситуації.

"Ми вимагаємо поваги до президента Хуана Мануеля Сантоса, до уряду та до колумбійського народу", - йдеться у заяві.

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05 08 2018 12:56
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