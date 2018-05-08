Відповідальність за замах на Мадуро взяло на себе угруповання "Фланелеві солдати"

Сам Мадуро раніше звинуватив в організації замаху Колумбію

Відповідальність за замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро взяло на себе раніше невідоме угруповання "Фланелеві солдати".

Відповідну заяву групи було опубліковано у Twitter.

"Операція полягала в тому, щоб безпілотники з вибухівкою пролетіли над президентською трибуною. Снайпери почесної варти збили дрони до досягнення мети. Ми показуємо, що вони уразливі; сьогодні мета не досягнута, але це питання часу", - сказано в заяві.

Нагадаємо, спроба замаху на президента Венесуели за допомогою дронов з вибухівкою була здійснена під час його виступу на військовому параді. У результаті постраждали семеро осіб, але сам Мадуро залишився неушкодженим.

Президент Венесуели звинуватив в організації замаху Колумбії, проте там назвали подібні звинувачення "абсурдними".

"Звинувачення, що колумбійський лідер несе відповідальність за імовірну атаку проти президента Венесуели, є абсурдними і не мають жодних підстав", - йдеться у заяві МЗС Колумбії від імені уряду країни.

У МЗС додали, що венесуельський лідер зазвичай звинувачує Колумбію в будь-якій ситуації.

"Ми вимагаємо поваги до президента Хуана Мануеля Сантоса, до уряду та до колумбійського народу", - йдеться у заяві.