Відповідального за мораль у ЗСУ впіймали на хабарі
"07 листопада 2018 року військові прокурори Київського гарнізону спільно з співробітниками "К" СБУ у м.Києві затримали за отримання "хабара" полковника Г", - написав головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook.
За словами Матіоса затриманий займає посаду начальника управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) - заступника начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України, яке підпорядковане безпосередньо Генеральному штабу Збройних Сил України.
"Вказаний "душпастир" наших військових вимагав та одержав 1000 доларів США за вплив на прийняття рішення відповідними військовими службовими особами щодо переміщення військовослужбовця з однієї військової частини до іншої", - написав Матіос.
Він також додав посилання на новину, в якій Грунтковський спростовував заяву Матіоса про велику кількість суїцидів в армії.
"Ніхто не забутий і ніщо не забуто", - додав Матіос.
Нагадаємо, що в Запорізькій області на хабарі у 35 тис. грн затримали секретаря призовної комісії Василівського РВК.
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