Відповідальний за гасіння пожежі у ТЦ в Кемерові намагався вчинити самогубство
Про це повідомила виданню "Коммерсант" дружина начальника служби пожежогасіння першого загону федеральної протипожежної служби Кемеровської області Тетяна Бурсіна.
7 серпня Бурсіна доставили на лікування в лікарню, розповіла вона, інформує Meduza.
"Як мені пояснили, у нього були перебинтовані обидві руки", – сказала Тетяна Бурсіна.
Як повідомило ТАСС анонімне джерело в медичних колах, Бурсін намагався накласти на себе руки через нервовий зрив.
В управлінні Слідчого комітету по Кемеровській області поки не коментували причини госпіталізації пожежника.
Адвокат звинуваченого Ольга Купріянова сказала "Інтерфаксу", що Бурсіна поезли в лікарню для проведення медичних експертиз, призначених слідством. Вона відмовилася коментувати чутки про його спробу самогубства.
Нагадаємо, що 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.
Кількість загиблих, згідно з офіційною версією слідства, становила 64 людини. З них - 41 дитина.
Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що найбільш ймовірна причина пожежі в ТЦ у Кемерові пов'язана з замиканням електропроводки.
Заводський районний суд Кемерова заарештував строком на 2 місяці керуючу торгово-розважального центру "Зимова вишня", де сталася пожежа, Надію Судденок.
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