Відповідальний за гасіння пожежі у ТЦ в Кемерові намагався вчинити самогубство

Приводом для суїциду міг стати тиск із боку слідчих, а також відмова в побаченні з сім'єю

У російському СІЗО намагався накласти на себе руки чиновник протипожежної служби Андрій Бурсін, звинувачуваний у недбальстві під час гасіння пожежі у ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерові.

Про це повідомила виданню "Коммерсант" дружина начальника служби пожежогасіння першого загону федеральної протипожежної служби Кемеровської області Тетяна Бурсіна.

7 серпня Бурсіна доставили на лікування в лікарню, розповіла вона, інформує Meduza.

"Як мені пояснили, у нього були перебинтовані обидві руки", – сказала Тетяна Бурсіна.

Як повідомило ТАСС анонімне джерело в медичних колах, Бурсін намагався накласти на себе руки через нервовий зрив.

В управлінні Слідчого комітету по Кемеровській області поки не коментували причини госпіталізації пожежника.

Адвокат звинуваченого Ольга Купріянова сказала "Інтерфаксу", що Бурсіна поезли в лікарню для проведення медичних експертиз, призначених слідством. Вона відмовилася коментувати чутки про його спробу самогубства.

Нагадаємо, що 25 березня вранці у російському місті Кемерово, в торговельно-розважальному комплексі "Зимняя вишня" почалася пожежа. Вогонь почав поширюватися на четвертому поверсі, де розташовані дитячий розважальний центр, каток і три зали кінотеатру.

Кількість загиблих, згідно з офіційною версією слідства, становила 64 людини. З них - 41 дитина.

Глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вважає, що найбільш ймовірна причина пожежі в ТЦ у Кемерові пов'язана з замиканням електропроводки.

Заводський районний суд Кемерова заарештував строком на 2 місяці керуючу торгово-розважального центру "Зимова вишня", де сталася пожежа, Надію Судденок.