Відправити людину на Марс неможливо, – NASA
Про це пише Ars Technica.
Герстенмайер визнав, що агентство наразі дійсно не має коштів, необхідних для людської місії на Марс.
"Я не можу назвати дату відправки людей на Марс, і причина насправді у рівні бюджету", – зазначив він.
Також представник NASA додав, що в агентства немає "необіхідних наземних систем, необхідних для Марса".
"Вхід в атмосферу, спуск і приземлення – це великий виклик для нас", – зазначив Герстенмайер.
Як пише "Популярная механика", причиною неможливості відправити людей на Марс є атмосфера планети.
"Тиск становить лише 1% від земного. Атмосфера досить щільна і кораблі доводиться оснащувати теплозахисним екраном з титану або композитних матеріалів, але вона настільки розріджена, що на парашутах посадити капсулу не вдасться", – йдеться в повідомленні.
NASA запланувало на 2030-і роки місію на Марс, у межах якої очікується висадка астронавтів на планету. У 2015-ому році NASA оголосило про старт програми з відбору астронавтів у рамках підготовки пілотованої місії на Марс.
Нагадаємо, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск повідомив, що за сучасних технологій квиток на Марс буде коштувати близько 10 млрд доларів, однак на думку мільярдера, знизити ціну можна буде до 200 тис.
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